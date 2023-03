La Festa di Primavera a CityLife tra sport e musica

Martedì 21 marzo CityLife accoglie la primavera con una giornata di sport e musica aperta a tutti, e con l’inaugurazione di una nuova porzione di parco pubblico di circa 28.000 metri quadrati.

Con questa inaugurazione il parco pubblico disponibile sarà di circa 156.500 mq, una vasta area pari allo spazio necessario per fare 23 campi da calcio. La nuova area accoglie inoltre ben 406 nuovi alberi e ospita al suo interno sei opere di artisti contemporanei che vanno ad arricchire il percorso artistico di Artline all’interno del Parco.

La festa

Durante l’intensa giornata di martedì sarà possibile conoscere da vicino - per chi ama prendersi cura di sé e della propria forma fisica - i migliori teachers e personal trainer come Michela Coppa che oltre ad essere conduttrice tv, dal 2017 diffonde tramite i suoi account social e, uno stile di vita sano legato soprattutto alla sua attività quotidiana connessa al benessere dello spirito e del corpo, grazie alla pratica dello Yoga di cui è teacher qualificata. Il 21 marzo durante la giornata terrà una masterclass di 40 minuti. Presente anche Valentina Barbieri, esperta di Functional Training ed Head Trainer di Home e Stefano Fontanesi, trainer e dottore in Scienze Motorie, formatore e coach.

I campi di Pickleball

Inoltre, per gli amanti del Pickleball, da martedì 21 marzo fino a domenica 26 marzo, in Piazza Tre Torri, si potrà provare il nuovo sport arrivato dagli States. Il Pickleball è uno sport di racchetta, che richiama le tecniche e le regole del tennis, del badminton e del tennistavolo. Si gioca con pallina e due racchette all’interno di un campo delle dimensioni di 6.10 metri x 13.41 metri. È possibile giocare in coppia o da soli così come al chiuso e all’aperto. Un’ottima occasione per fare sport divertendosi.

E per chi vorrà conoscere da vicino Angela Alessi e Silvia Fumagalli, rispettivamente prima e seconda classificate in Italia per il singolo femminile, sabato e 25 e domenica 26 marzo, saranno lì ad aspettarvi insieme ad altri amanti di questo nuovo e entusiasmante sport, grazie anche alla collaborazione di Original Pickleball e Decathlon.

Il programma

Il programma del 21 marzo nel dettaglio:

Ore 08.15 Welcome desk e distribuzione materiale

Ore 08.45 Presentazione corso di Body Mind Workout

Ore 09.00 Lezione di Body Mind Workout (45\39)

Ore 09.50 Presentazione Lezione di Yoga

Ore 10.00 Lezione di Yoga (45\39)

Ore 10.50 Presentazione Camminata Metabolica (1h)

Ore 10:30 Pickleball (1 h)

Ore 11.00 Camminata Metabolica (1h)

Ore 12.30 Inaugurazione Ufficiale Autorità della nuova porzione di parco pubblico

Ore 13.00 Concerto Jazz Piazza Tre Torri (2h)

Ore 16.50 Presentazione Corso di Cardio Boxing

Ore 17.00 Lezione di Cardio Boxing (45\39)

Ore 18.15 Presentazione Camminata Metabolica

Ore 18.30 Camminata Metabolica (1h)

Ore 19.30 Fine Attività