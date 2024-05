La mega festa di Radio Deejay a Milano: due giorni di concerti, chi ci sarà sul palco

La grande musica nel cuore di Milano. Sabato 8 e domenica 9 giugno parco Sempione si trasforma nella discoteca a cielo aperto più grande d'Italia. Il polmone verde meneghino sarà infatti teatro di "Party like a deejay 2024", la mega festa di radio Deejay con il meglio della musica pop italiana e grandi artisti e dj internazionali.

L'8 sul palco ci saranno Gaia, Geolier e Mahmood, Alfa, Angelina Mango, Emma, Gazzelle, Ghali, Irama, Rose Villain e Tananai. E il giorno dopo si bissa con un altro maxi concertone: spazio ad Articolo 31, Meduza, Rhove, Dj Shorty, Zerb e Tananai insieme ad Albertino, Bob Sinclar, Cosmo, Kungs e Sophie and the Giants .

Non solo note, però. Perché saranno tante le animazioni in città: dagli Speakers’ Corner al Castello Sforzesco, dove le “voci” della radio incontrano i loro fan, all’Area Family&Kids, ricca di attività per i più piccoli, passando per Giochi Senza Wi-Fi, con i migliori giochi da tavolo e party game, l’Area Sport, con sessioni di fitness e l’immancabile campo di basket animato da spettacolari tornei e, come sempre, una ricca offerta di food truck e tanto altro.

Quest’anno si aggiunge alle numerose aree di "Party Like a Deejay" l’innovativa Virtual Zone, dove chi vorrà potrà vivere un’esperienza di realtà virtuale davvero “spaziale” attraverso visori ad altissima definizione. In piazza del Cannone invece spazio al "dancefloor" targato M20.