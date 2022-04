La mega festa di due giorni di Radio Deejay a Parco Sempione

Il 25 e 26 giugno, a tre anni dal leggendario evento all’Area Expo, torna "Party like a deejay", la mega festa di Radio Deejay, che celebra quarant'anni. "Quest’anno abbiamo scelto una location speciale, Parco Sempione o, come lo chiamiamo noi, il 'giardino di Radio Deejay' per una festa lunga due giorni con musica, sport e tante attività da fare insieme", hanno annunciato dalla radio.

Dall’Arco della Pace fino al Castello Sforzesco, passando per la Triennale e l’Arena sarà possibile per grandi e piccoli praticare sport all’aria aperta, fare un picnic, ascoltare musica, giocare e divertirsi.

Sabato 25 sono previsti gli Speakers’ Corner, "speciali meet&greet con alcuni dei conduttori della radio: Linus e Nicola, Alessandro Cattelan, il Trio Medusa, la squadra di Pinocchio con La Pina, Diego e La Vale e infine Fabio Volo". Sempre nella stessa giornata il grande spettacolo all’Arena offrirà una serata indimenticabile con i nostri speaker e tantissimi ospiti musicali con il grande concertone.

Domenica 26 si parte alle 09 con la “Deejay After Run – la corsa del giorno dopo” su un percorso di 5 km o 10 km all’interno del parco e si prosegue con un’altra giornata ricca di musica e attività.

I biglietti si possono acquistare su Ticketone e costano 25 euro. “A giugno saranno passati tre anni dalla nostra ultima festa, un’eternità – ha spiegato Linus, direttore artistico di Radio Deejay –. Immaginate quindi con quanta emozione ci stiamo avvicinando a quella data, o meglio a quei due giorni. Un fine settimana nel ‘giardino di Radio Deejay’, come ci piace chiamare il Parco Sempione per la sua vicinanza a via Massena. Due giorni di musica, spettacoli, incontri, cibo e ovviamente corse. Non vedo l’ora”.