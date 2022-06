Grandi concerti e tanto sport: la nuova festa di Radio Deejay

Sabato 25 e domenica 26 giugno al Parco Sempione arriva Party Like a Deejay, la festa totale con la quale Radio Deejay torna a incontrare dal vivo i suoi ascoltatori. A pochi passi dall’iconica sede di Via Massena, un palinsesto di musica, intrattenimento e sport con tutti gli artisti di Radio Deejay, amici sportivi, partner artistici, tantissimi cantanti, musicisti e dj e soprattutto il desiderio inarrestabile di tornare a vivere insieme dal vivo emozioni mai sopite.

I concerti

Con il concerto all’Arena Civica di sabato 25 sera già sold out da qualche settimana, le novità più rilevanti per quanto riguarda la musica interessano i live sul palco del Teatro Burri, con le nuove conferme di Anna, Luigi Strangis, Cara & Chadia Rodriguez, Myss Keta, The Kolors e Tredici Pietro, che vanno ad aggiungersi ai già annunciati Aka 7even, Deddy, Ditonellapiaga, Matteo Romano, Margherita Vicario, Maurizio Carucci, Mecna & Coco, Michele Bravi, Mr Rain, Napoleone, Rhove, Tananai e Tancredi. I 21 artisti saranno accolti sul palco da alcuni conduttori della radio e le loro esibizioni intervallate da speciali dj set di altri colleghi.

La programmazione dettagliata sarà comunicata nei giorni immediatamente precedenti la festa, ma è già noto che il gran finale sarà affidato all’attesissimo dj set al tramonto con Cosmo e Mace domenica 26.

Le attività gratuite

Per quanto riguarda le altre numerosissime iniziative di sport e intrattenimento, sono ora aperte sul sito le iscrizioni alle attività gratuite ma per partecipare alle quali è richiesta la prenotazione entro il 23 giugno.

Fra queste i workshop in Area Wellness sponsorizzata da NeN Energia, con istruttori di Yoga, Pilates e Animal Flow; le partite di Padel nei due campi ai piedi dell’Arco della Pace e nelle varie modalità prenotabili attraverso l’app Playtomic, fra le giocate pubbliche, quelle a sorpresa con i conduttori della radio e quelle sotto la guida dei Maestri della Spector Padel House; i Green Lab per i più piccoli, laboratori ecologici volti al rispetto dell’ambiente, in collaborazione con Associazione Demetra; i Ricordi Stampati realizzati dal fotografo Settimio Benedusi, per conservare il ricordo di una giornata indimenticabile.

Varie le attività che invece non necessitano di prenotazione preventiva: già annunciato il Basket nell’area organizzata da Under Armour, con tornei, partite, sfide di vario genere che coinvolgeranno anche i conduttori Radio; gli Action Sport a cura di XMasters che, con istruttori qualificati, accompagnerà chi vorrà cimentarsi nei percorsi di Slackline, Pumptrack e Balance Boarding e che ogni giorno alle 11 e alle 16 proporrà anche le esibizioni acrobatiche e spettacolari di vari atleti professionisti.