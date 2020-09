“Festa popolare di Rifondazione Comunista” al Parco delle Cascine di Chiesa Rossa

Sabato 12 settembre, si svolgerà al Parco delle Cascine di Chiesa Rossa in via San Domenico Savio 3 a Milano, la “Festa popolare di Rifondazione Comunista”, che quest’anno sarà dedicata al tema “Città dopo la pandemia, tra crisi economica, cambiamenti e speranze”, declinato in un’unica giornata di workshop con ospiti internazionali da Germania, Francia e Spagna.

Lo ha annunciato lo stesso Prc, spiegando che quella di quest’anno “sarà un’edizione ridotta per garantire la sicurezza di tutte e tutti dove si parlerà di politica senza perdere di vista la voglia di stare insieme in un momento complesso come quello che stiamo attraversando: mai come ora, banditi abbracci e strette di mano, sarà bello salutarsi a pugno chiuso”.

“L’emergenza Covid-19 fa discutere sulla ‘crisi del Modello Milano’ e su come affrontare l’emergenza socio-economica” ha spiegato il segretario della Federazione di Milano, Matteo Prencipe sottolineando che “ci confronteremo con attivisti e attiviste sociali, economisti e personalità politiche milanesi, con le esperienze europee delle città di Barcellona, Parigi e Berlino, per dialogare sul futuro e sulle scelte migliori da compiere”. La festa prenderà il via alle 10. Tra gli ospiti, Katalin Gennburg, ricercatrice urbana e componente di Die Linke, il partito della sinistra tedesca, Enric Bárcena, della Direzione esecutiva di Barcelona En Comù, Gilles Garnier, segretario generale del gruppo comunista nel Consiglio di Parigi. Alle 14.30 interverrà il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, e infine alle 17.30 si svolgerà una tavola rotonda con rappresentanti politici della sinistra e forze ecologiste milanesi, con uno sguardo verso le elezioni comunali di Milano del 2021.