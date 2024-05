Festa rock 2024 di slanciamoci all'Alcatraz

SLANCIAMOCI

associazione non profit dedita alla raccolta fondi per la ricerca e la cura della SLA, vi da appuntamento all’Alcatraz, tempio milanese della musica rock, per la Festa Rock 2024!

La data è fissata per Giovedì 23 Maggio, vi aspettiamo in via Valtellina 25, per una serata di puro divertimento a favore della ricerca, dalle 21.30 fino all'alba!



Aggiudicati la partecipazione all'evento tramite l'invito online: https://slanciamoci-festa-rock-2024.eventbrite.it/...