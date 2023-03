Irlanda a Milano: dal 12 al 19 marzo, oltre 50 appuntamenti per festeggiare San Patrizio e l’isola di smeraldo

L’Irlanda è una terra magica e ricca di storia, caratterizzata da panorami mozzafiato e da paesaggi naturali estremamente suggestivi. Il fascino della terra irlandese, però, è determinato anche dalle articolate tradizioni radicate sul territorio: tra le festività più importanti rientra il ‘St Patrick’s Day’, giorno dedicato a San Patrizio, patrono d’Irlanda.

Per il popolo di irlandese questa ricorrenza, che ricade il 17 marzo, è molto speciale; in quest’occasione l’Irlanda si veste di verde e diventa teatro di una festa continua, dove si organizzano eventi, parate, concerti, incontri, e ci si diverte tutti insieme.

Questa amatissima ricorrenza ha, ormai, trasceso i confini irlandesi, venendo celebrata in tutto il mondo.



Per questo motivo, dopo il successo dell’edizione pilota del 2022, anche quest’anno, in occasione di San Patrizio, Milano ospiterà la seconda edizione dell’Ireland Week.

La settimana che va dal 12 al 19 marzo, infatti, sarà dedicata alla scoperta dell’Isola di Smeraldo, con oltre 50 appuntamenti, organizzati da Turismo Irlandese, dedicati a musica, cultura, tradizioni, gastronomia, divertimento e attenzione alla sostenibilità.

Scorci dall’Isola di Smeraldo, tra fotografia e cinema

Dal 12 al 19 marzo, si terranno due mostre fotografiche all’aperto: “Cultura d’Irlanda”, in via Dante, realizzata in collaborazione con la rivista di viaggio Bell’Europa e dedicata alla ricca e iconica cultura dell’isola di Smeraldo, tra musica, opere di scrittori e poeti, figure leggendarie e festività tipiche, e “L’Irlanda sul piccolo e grande schermo”, in corso Garibaldi, che si soffermerà sui paesaggi da sogno che hanno fatto da scenario a numerosi celebri film e serie TV.

Per quanto riguarda il cinema, dal 13 al 17 marzo, presso il Palazzo del Cinema Anteo, avrà luogo la rassegna cinematografica Ireland Week Film Festival, durante la quale verranno proiettati, in lingua originale, film ambientati o legati all’Irlanda.

Gli ingressi saranno a prezzo ridotto o gratuiti.

Il 13 marzo sarà dedicato ad un documentario riguardante Sinéad O’Connor, tra le più celebri artiste irlandesi, mentre il 14 marzo, in occasione del 25° anniversario del film Titanic, ci sarà una riedizione del grande classico in 3D.

Seguiranno ‘The Quiet Girl’, in programma il 16 marzo, ‘Gli Spiriti dell’Isola’ il 16 marzo e il 17 marzo, le proiezioni saranno concluse dal film di Bono & The Edge.

Sapori d’Irlanda

Durante tutta la Ireland Week, si svolgerà il ‘A Taste of Ireland’ Food Festival: sarà possibile vivere un’autentica esperienza gastronomica irlandese, in cui i ristoranti proporranno un piatto tipico rivisitato; è possibile scoprire la lista dei ristoranti aderenti visitando la pagina dedicata.

Momenti dedicati a musica e danza

Musica e danza sono legate indissolubilmente alla festa di San Patrizio, per questo non potevano mancare eventi inerenti.

In diverse zone della città, dal 12 al 17 marzo, si esibiranno i musicisti di strada irlandesi (buskers) e i ballerini di danza tradizionale, mentre giovedì 16 marzo si terranno due eventi, entrambi alle ore 21: il live tribute ai Cranberries presso l’Hard Rock Café e Andrea Rock & Rebel Poets in concerto presso il Pogue Mahone’s Irish pub.

Il 18 marzo, presso Spirit de Milan, avrà luogo un evento particolare, che unisce musica e letteratura: Words & Music - Irlanda, terra di musica, cultura e storia di Enrico Terrinoni e Fabio Pedone.

Spazio a viaggi e letteratura

L’Irlanda ha anche un forte legame con la letteratura, vantando ben 4 nobel. In occasione della Ireland week, quindi, non potevano mancare incontri in libreria dedicati alla letteratura dell’isola ma anche alle sue bellezze turistiche.

La libreria Rizzoli, ospiterà la tavola rotonda dal titolo “Irlanda: viaggio virtuale lungo le strade costiere dell'isola di smeraldo” (14 marzo, ore 17, in collaborazione con Lonely Planet) e l’incontro “WB Yeats, A Vision e l’anima del mondo” (18 marzo, sempre alle 17).

Il 19 marzo, alle 18.30, Pogue Mahone’s Irish pub ospiterà la presentazione del libro “Spiriti, santi ed eroi - Storie popolari irlandesi".

Un luogo tutto da scoprire

La Ireland Week rappresenta, anche, l’occasione per pianificare il prossimo viaggio nella terra d’Irlanda, sfruttando le promozioni attive durante questa speciale settimana.



Il 15 e 16 marzo, dalle ore 19 alle 22, Spirit de Milan ospiterà ‘Experience Ireland’, un incontro con operatori irlandesi durante il quale scoprire, da vicino, alcune esperienze. L’ingresso è gratuito.

Il 17, 18 e 19 marzo, invece, sarà il turno dello ‘Spirit of the Ireland Festival’, una vera e propria celebrazione dell’Irlanda tra musica, danze, cultura e prodotti irlandesi.

Il 17 marzo, a partire dalle ore 11, il Pogue Mahones’ Irish pub si dedicherà alla celebrazione del St Patrick’s Day, in un susseguirsi di eventi che andranno dal brunch a musica dal vivo e prodotti irlandesi.

Attenzione alla sostenibilità ambientale

Durante la settimana verranno svolte anche attività mirate a sensibilizzare i cittadini riguardo la sostenibilità ambientale; in collaborazione con l’associazione We are Urban, verranno organizzati due momenti di pulizia cittadina (su registrazione).

Il 12 e il 19 marzo, dalle 10 alle 12, ci saranno due incontri ‘Ghe pensi mi’ (speciale Ireland Week).

Domenica 12 marzo il punto di ritrovo sarà la Darsena e, a seguire, ci sarà un’esibizione di musica e danza tradizionali irlandesi.

Il 19 marzo, invece, l’appuntamento è fissato a Parco Sempione e comprende una visita guidata alla mostra fotografica ‘Cultura d’Irlanda’.

Insomma, un’occasione imperdibile per scoprire (o riscoprire) una terra meravigliosa, capace di riservare sempre nuove sorprese.

Per conoscere il programma completo è possibile consultare la pagina dedicata all’Ireland Week.