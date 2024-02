La serata delle sigle tv e dei cartoni animati

Sabato 24 febbraio al Fabrique arriva una serata dedicata alle sigle TV e ai cartoni degli anni 2000.

Durante la serata i pubblico potrà cantare e ballare le sigle dei Pokémon, Naruto, Rossana, Sailor Moon, ma anche i capolavori Disney e tante altre chicche.

Gli ospiti

Tra gli ospiti presenti, Gianluca Iacono (voce di di personaggi iconici come Vegeta di Dragon Ball, Marshall di How I Met Your Mother), Pietro Ubaldi (voce di Doraemon, Patrick Stella in Spongebob, il gatto Giuliano e Marrabbio di Kiss me Licia).

E' consigliato un dress code da cartoni animati.

Dj set di CdA (Cartoon Rock-Boy Band) e TJ Unicorno (2000s/SigleTV/Cartoons).

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.