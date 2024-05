Single Party a Milano: aperitivo & Dj Set

Sabato 1 giugno, Milano si trasformerà nel palcoscenico di un evento speciale dedicato ai single, con un'intrigante combinazione di aperitivo e DJ set al World Join Center. Un'occasione unica per socializzare, divertirsi e, chissà, trovare l'amore.

La serata

La serata inizierà alle 20 con un aperitivo a buffet, ricco e variegato, che promette di soddisfare ogni palato. Questo momento iniziale offrirà ai partecipanti un'atmosfera rilassata, perfetta per rompere il ghiaccio e iniziare a fare nuove conoscenze in un ambiente accogliente e raffinato.

Dalle 22:30, il DJ set darà una svolta vibrante alla serata, mixando ritmi contemporanei con classici evergreen. La musica sarà l'anima dell'evento, creando un'atmosfera coinvolgente che inviterà tutti a ballare e divertirsi fino alle prime ore del mattino.

Le attività interattive

Oltre alla musica e al cibo, l'evento prevede anche attività interattive e giochi, pensati per facilitare l'interazione tra i partecipanti. Zone relax saranno disponibili per chi desidera conversare in tranquillità, garantendo un'esperienza piacevole e inclusiva per tutti. Il personale dell'evento sarà sempre presente per assicurarsi che ogni ospite si senta a proprio agio.

Il costo dell'ingresso, che comprende un drink, l'accesso a un'area riservata e l'aperitivo, è di 15 euro. La location, La Ginarteria, situata all'interno del World Join Center, è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, il car sharing e dispone di un ampio parcheggio gratuito.