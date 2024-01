La festa dei single alle porte di Milano (e come iscriversi)

Prezzo non disponibile

Sabato 20 gennaio a Sesto San Giovanni arriva una festa speciale per i single.

La serata

Dopo i successi dei precedenti appuntamenti single in tutta Italia, da un format nato in Emilia Romagna 14 anni fa, anche a Milano arriva una serata single da non perdere, con cena e musica a seguire.

Appena arrivati, gli ospiti riceveranno un numero appuntato, in modo da poter ricevere i messaggi dagli altri invitati in modo anonimo.

Durante la serata sarà attivo un servizio di "posta interna": gli ospiti potranno infatti scrivere dei messaggi con penne e bigliettini che troveranno sul tavolo. I "postini" presenti recapiteranno tutto.

L'evento è organizzarto da "Serata dei single in Tour".

Come prenotare

Per prenotare scrivere al numero 351.6520750.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.