La festa nel quartiere Stadera con musica e una mega tavolata di cibo

A Stadera è tutto pronto per la Festa delle 4 Corti, che torna, dopo un periodo di interruzione dovuto al Covid, ancora più in grande, grazie a tutte le realtà del quartiere.

Un momento di festa per coinvolgere abitanti e cittadini e per presentare Insiemi, il progetto multimediale del Consorzio Cooperative Lavoratori (CCL) che ha dedicato l’ultimo suo numero proprio a Stadera. Saranno infatti presenti tutti gli ospiti del numero e del podcast.

Il progetto

Il progetto “4 Corti di Stadera” nasce dalla cooperativa Solidarnosc del Consorzio Cooperative Lavoratori e dalla cooperativa Dar Casa che, insieme, hanno ristrutturato due immobili Aler, grazie ad un finanziamento di Fondazione Cariplo, riassegnandoli in affitto agevolato a famiglie italiane e straniere. L'associazione di promozione sociale Noicoop (sempre di CCL), insieme a Dar Casa, gestisce le attività di coesione per gli abitanti e, grazie all’assegnazione di uno dei due ex lavatoi, a Serpica Naro (sarte e makers) molte sono le attività dedicate agli abitanti e al quartiere, alcune delle quali organizzate dagli abitanti stessi.

Il programma

Sabato 21 ottobre a partire dalle ore 16.45 la festa si aprirà con, il laboratorio Ram-mending di Serpica Naro nello spazio A (ingresso via Montegani), un corso di cucito per tutti. Per l’occasione, sarà presentata la “mappa di Stadera” cucita a mano da loro stesse dopo una serie di laboratori con gli abitanti.

Alle ore 17, nella corte di Via Palmieri, si danzerà con La Marinera, una tipica danza peruviana. Alle 18, nella corte di Via Barrili 21, si esibirà l’Associazione Dance Sri Lanka Narthana Nikethanaya, scuola di musica e danza srilankese. Presente anche la Cooperativa Alice che esibirà alcuni abiti cuciti dalle donne del carcere di Bollate, Monza e SanVittore.

Alle 19 tutti ci si sposterà nella corte di Via Barrili 17 per l’aperitivo, Il dj set con la Cargo Bike, un progetto di associazionismo e attivismo locale nato da Share Radio, e tante altre realtà, con lo scopo di dotare la città di una piccola flotta a pedalata assistita, attrezzata con impianto audio e che pedali durate piccoli eventi di prossimità.

Alle 20 tutti i cittadini, gli abitanti e i vicini di casa, sono invitati a prendere posto alla grande tavolata negli spazi comuni, per mangiare il miglior cous cous di Milano e ascoltare della buona musica live. E chissà, magari anche danzare.