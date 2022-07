La magia di Woodstock in un festival imperdibile

Sabato 30 luglio al Parco Tittoni si rivive la magia di Woodstock, tra musica e momenti unici da assaporare in un festival semplicemente unico.

Un evento che ha fatto la storia

53 anni fa, precisamente nell’agosto del 1969, in una fattoria a nord di New York, mezzo milione di giovani danno vita alla prima, grande tre giorni di “pace, amore e musica” che diventa famosa semplicemente con il nome di “Woodstock”, la madre di tutti i Festival.

Su un palco di legno, in mezzo al verde delle Catskill Mountain, si esibiscono star affermate come Jimi Hendrix, Joan Baez, The Who, Janis Joplin e Sly Stone. Ma pure nomi nuovi del rock anglo/americano destinati, dopo quella performance, a diventare autentiche leggende della musica del 900 come Joe Cocker, Carlos Santana, Crosby, Stills & Nash, Arlo Guthrie.

Durante la festa al Parco Tittoni si ripercorreranno proprio i momenti e le sensazioni di quell'evento dhe ha segnato la storia della musica.

I Woodstock Machine

I Woodstock Machine propongono per la prima volta in Italia una selezione dei più grandi successi del festival accompagnati da alcune perle di nicchia scelte per il loro valore musicale e storico. Un viaggio nel mood e nell’atmosfera di un evento che ha cambiato per sempre il volto della musica contemporanea.

Passando da Jimi Hendrix a Janis Joplin e toccando Santana e Richie Evans, i Woodstock Machine propongono dei riarrangiamenti esclusivi che vi riporteranno indietro nel tempo con un tocco di originalità. Accanto ad Antonio Accarino si esibiranno grandi musicisti di talento quali Fabio Zago, Cristian Oberti, Roberto Limonta e Manuela Limonta.