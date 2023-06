La Zarro Night con Il Pagante al Magnolia

Sabato 17 giugno al Magnolia arriva una serata imperdibile con la Zarro Night e Il pagante.

La serata

Dalle ore 23 l'appuntamento è con una nuova Zarro Night, per rispolverare dall'armadio canotte, occhiali da sole fluo e sneakers.

Special guest della serata sarà Il Pagante, progetto multiplatino 100% milanese che è a tutti gli effetti uno dei più dilaganti fenomeni socio-musicali dell’ultima decade, trend setter generazionale per lifestyle e mondanità: in scaletta anche "Poveri mai", il primo brano firmato Il Pagante nel nuovo assetto in duo, ovvero Roberta Branchini (Brancar) e Edoardo Cremona (Eddy Veerus).

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.