Feste e musica no stop all'Alcatraz di Milano. Come avere i biglietti scontati

Feste, tributi a gruppi musicali e party speciali animano i weekend di settembre all'Alcatraz di Milano. Scopri subito il programma e come avere i biglietti scontati pef i lettori di MilanoToday.

Iconic Edition Locacita e tanta musica

Si inizia con il primo appuntamento della stagione, Iconic Edition Locacita, venerdì 16 Settembre. L'animazione Locacita, giocatori di Football, Tony D. e Andrea Lizzio faranno saltare il pubblico sul posto perché, come scrivo gli organizzatori "questa notte faremo tremare Milano, il mondo della notte milanese sta per essere sconvolto, questo è Iconic, questo è Alcatraz!!".

La serata dedicata a Ligabue

Sabato 17 settembre tocca invece ad una serata unica dedicata ai mitici anni '90 e a Ligabue. Il pubblico si immergerà nel colore degli anni '90, gli anni in cui ci si metteva una cassetta nello stereo e si viaggiava con la testa e si sognava di diventare una grande rockstar o pop star.

Ad affiancare i dj ci saranno Super Mario e l’animazione targata Soul Action, per una serata semplicemente imperdibile. In pre-serata si renderà omaggio al rocker italiano per eccellenza, ovvero Ligabue.

La festa dei single e MilanoBelladaDio

A seguire, venerdì 23 settembre è la volta di Single Party e MilanoBelladaDio, una serata speciale dedicata alla festa single più spettacolare d’Italia. Ad accompagnare la serata, il gruppo nato sul web MILANO BELLA DA DIO, con le sue #intervistebelledaDio e molto altro.

Il tributo alle Spice Girls

Infine, in un giro di orologio, la serata successiva, sabato 24 settembre, ospita il party 90 all'ora + Spice Girls, un tributo speciale al gruppo che ha segnato la storia della musica pop al femminile nei mitici anni '90. La serata proseguirà poi con il party anni '90 più spettacolare di Milano, per ballare fino a tarda notte.

Condizioni di utilizzo

Per accedere all'evento è necessario presentare un documento d’identità in corso di validità.

La struttura si riserva il diritto di negare l’accesso al pubblico in evidente stato di alterazione.

In questo caso i biglietti NON saranno rimborsati.

Validità:

Il Voucher è valido per la data dell'evento acquistato.

Come Funziona:

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi via email la conferma d'ordine

3) Stampa il voucher o presentalo in formato digitale (tramite smartphone) all'ingresso del locale la sera dell'evento.