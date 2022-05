Fuorisalone 2022, tutte le feste di Le Cannibale da non perdere

La Milano Design Week porta la firma (anche) di le Cannibale, con alcune feste imperdibili nelle più belle location di Milano.

Il programma delle feste

Tra ville, centri culturali e luoghi simbolo della città, ecco tutte le feste da non perdere.

- Inaugurazione all'ex Macello. In occasione dell'apertura della Design week milanese, lunedì 6 Giugno si terrà un grande evento gratuito dalle 18:30 alle 23:30 nel sito industriale dell'ex Macello di Milano in viale Molise 62: party, street food e visite guidate private al sito industriale. In consolle Marquis e Velardi.

- Martedì 7 giugno è invece la volta di We Will Design, con artisti come Tama Sumo e Fabio Monesi. L'appuntamento è in via Bergognone 34 da Base Milano.

- Mercoledì 8 giugno ci si sposta invece a Villa Bonomelli, in via Ventura 12 con una serata speciale in compagnia di Luwei e Velasco.

- Giovedì 9 giugno la festa è al Bosco Verticale, in Via De Castilla 21, con artisti del calibro di Tamati e Bolla Trio.

- Venerdì 10 e sabato 11 giugno è ancora la volta di We Will Design, ancora da Base, con Yu Su e Hiroko, Dov’è Liana e Tamati.

- Domenica 12 giugno, infine, si terrà il closing party al Parco Sempione, in Piazza del Cannone.

Biglietti

Per tutte le feste, molte ad ingresso libero, è possibile registrarsi al link dedicato.