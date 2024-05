Bicocca Music Festival 2024, Ghemon e i Santi Francesi (ma non solo) a Milano

Dal 27 al 31 maggio a Milano ritorna l’appuntamento con il Bicocca Music Festival, la kermesse musicale ideata e promossa dall’Università di Milano-Bicocca per la comunità accademica e il territorio.

Una settimana di eventi, durante la quale artisti e gruppi musicali, famosi ed emergenti, porteranno la loro musica nel Campus e nel quartiere Bicocca. Previsti anche talk e food truck, tutto all’insegna della sostenibilità e dell’inclusività.

Il programma

Tra gli eventi in programma mercoledì 29 maggio, la Maratona pianistica “Nel silenzio c’è musica”, un Silent concert aperto a pianisti amatoriali della comunità accademica e del territorio (Biblioteca d’Ateneo, ore 14-19, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano) e il Concerto dell’Orchestra di Chitarre dell’Università di Milano-Bicocca, a Monza (Manzoni 16, Spazio Eventi, ore 18, via Manzoni 16, Monza), seguito da un aperitivo gratuito

A chiudere la terza giornata saranno i Santi Francesi, il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, che dialogherà con Andrea Laffranchi, giornalista e critico musicale del Corriere della Sera, e si esibirà con un breve set acustico in un incontro che coinvolgerà anche gli studenti e il pubblico (Aula Magna, ore 21, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano)

Giovedì 30 maggio toccherà all’artista Ghemon esibirsi in “Una cosetta così”, il nuovo spettacolo che porta sullo stesso palco musica, stand-up comedy e storytelling. Uno show fatto di condivisione di storie personali da guardare attraverso la lente dell’ironia, canzoni inedite, cover inaspettate e momenti di riflessione più profonda (Aula Magna, ore 21, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano).

L'ultima giornata

La giornata conclusiva del Bicocca Music Festival (31 maggio) si aprirà con l’evento “Arcobaleno della Salute”, al Centro Commerciale Sarca (dalle 15.30 alle 18.30, via Milanesi 10, Sesto San Giovanni), un percorso per scoprire il significato di una alimentazione “arcobaleno” utile per crescere e mantenersi in salute a tutte le età. A seguire, il tradizionale concerto finale, per questa edizione ospitato nell’Anfiteatro del giardino di Cassina Anna (via Sant’Arnaldo 17, Milano): si esibiranno solisti e gruppi musicali, composti da studenti, docenti e personale di Milano-Bicocca, si alterneranno sul palco en plein air, dalle ore 19.30 alle 23, in un viaggio musicale che spazierà dal pop al reggae, dall’elettronica al rock, dalla new wave all’hip hop. Nel cortile dell'anfiteatro di Cassina Anna saranno presenti anche alcuni food truck.

Per la serata conclusiva e per altre esibizioni che verranno programmate di giorno in giorno all’interno dell’Ateneo, nelle sedi di Milano e Monza, e presso il Centro Sarca (Sesto San Giovanni), l’Università di Milano-Bicocca lancia una call fino al 3 maggio, rivolta a studenti, docenti, ricercatori, assegnisti e dipendenti dell’Ateneo, e loro familiari, che vogliano suonare e cantare nel contesto del Festival.