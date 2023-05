A Milano arriva il festival dell'aperitivo: tre giorni di eventi e degustazioni

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio a Milano arriva l'Aperitivo Festival, una tre giorni speciale di degustazioni, masterclass e intrattenimento dedicata all'appuntameno più amato dai milanesi.

L'evento

Tutti i partecipanti potranno immergersi in un vero e proprio itinerario esperienziale all’interno della suggestiva location di Nhow Milano, un percorso unico tra arte, musica e design che permetterà di scoprire i migliori abbinamenti realizzati in collaborazione con i brand ed i consorzi partner.

Il festival debutterà in occasione della seconda edizione del World Aperitivo Day, la giornata internazionale che si celebra ogni 26 maggio per promuovere e tutelare in tutto il mondo questo rituale tipico dello stile di vita italiano.

Informazioni utili

Le degustazioni saranno riservate ad un pubblico maggiorenne. Eventuali bambini sono ammessi.

Accessibilità: la location dispone di un accesso disabili.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti dell'evento on-line.