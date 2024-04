Il Festival dei bambini arriva a Milano: iniziative e progetti

A Milano arriva la seconda edizione del 'Festival delle bambine e dei bambini'. Dal 24 al 27 maggio un fitto programma di iniziative culturali e ricreative per i più piccoli, dai 3 ai 12 anni, coinvolgerà tutti i quartieri della città. Per realizzare il palinsesto il Comune ha pubblicato un bando, aperto fino al 10 maggio, per l'invio di proposte. Il tema è "Una città, tanti nomi", ispirato all'articolo 7.1 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il diritto di ogni bambino ad avere un nome. Il tema è stato scelto per celebrare la ratifica dell'Italia delle Convezione Onu sui diritti delle bambine e dei bambini.

L'obiettivo è dare voce alle storie che hanno dato origine alla città in tutti i suoi municipi e nei quartieri in cui le disuguaglianze sociali ed economiche sono più evidenti. E dove la povertà educativa, purtroppo, è ancora presente. Il centro dell'evento sarà il Castello Sforzesco, che prenderà. il nome di "Un castello, tanti nomi", dove i bambini saranno coinvolti in giochi e laboratori.



Le proposte possono essere presentate da società, associazioni, cooperative, istituzioni, enti pubblici e privati e altre realtà culturali, profit e no profit, operanti sul territorio cittadino. Non sono ammesse iniziative di carattere commerciale, ma dovranno essere interdisciplinari e inclusive con attenzione ai più fragili e ai disabili. Nel caso in cui le iniziative fossero a pagamento, il biglietto non dovrà superare i 10 euro e prevedere sconti per famiglie e gruppi.