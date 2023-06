Alla scoperta della natura con il Festival della Biodiversità

Dal 15 al 25 giugno al Parco Nord torna il Festival della Biodiversità, manifestazione dedicata alla natura.

La nuova edizione del festival, la 17°, pone l'attenzione al dialogo con la natura, alla biodiversità come garanzia di pace e al suolo come bene primario per la vita e la pace sulla terra.

Un'occasione unica per entrare in contatto con la biodiversità del Parco, toccarla con mano e comprenderne il profondo valore per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio; ma anche per scoprire gli interventi di riqualificazione ambientale e naturalistica, i paesaggi rurali e naturali presenti in

Capofila della rete è l’Ente Parco Nord Milano, da anni impegnato nella cura della natura e nella promozione della cultura della biodiversità con l’intento di incrementare la sensibilità delle persone e la consapevolezza sulla sua importanza a livello globale.

I numerosi eventi del festival

Numerosi gli eventi previsti durante il festival, tra cui camminate esperienziali a contatto con la Natura per risvegliare la consapevolezza corporea ed emotiva, laboratori di narrazione autobiografica in forma orale e visiva per la realizzazione di un'installazione artistica ispirata al tema dell’arcipelago.

E ancora: laboratori sugli oli essenziali e incontri che hanno l'obiettivo di celebrare la natura come filo conduttore per l'architettura e il design.

Tutti gli incontri sono gratuiti.