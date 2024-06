Le migliori birre artigianali (e tanta musica) al festival della birra di Cornaredo

Prezzo non disponibile

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno a Cornaredo arriva la manifestazione Cornaredo Beer Fest, una tre giorni dedicata a birre italiane ed europee abbinate a una vasta scelta di cucine internazionali.

Il programma

Oltre alla possibilità di rifocillarsi presso l'area ristoro con birre e cibo di strada, l'evento prevede un programma di animazioni e spettacoli musicali: si parte venerdì 28 con il rock anni Sessanta della band Mary and the Quants, mentre sabato 29 è in programma una serata anni Novanta.

Domenica 30 giugno, infine, è la volta del concerto tributo a Vasco Rossi targato Zeroteknica.

Informazioni utili

Il Cornaredo Beer Fest si svolge tutti i giorni dalle 17 alle 24.