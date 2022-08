A Lambrate arriva il primo festival della birra

Prezzo non disponibile

Dal 1° al 4 Settembre a San Donato Milanese arriva la prima edizione di Lambrate Beer Park, il festival della birra e del buon cibo di strada.

Il festival

Beer Park è un festival creato per regalare momenti di allegria e spensieratezza a grandi e piccini.

Per l’occasione verrà celebrato lo storico Birrificio Lambrate, vera e propria icona vivente del movimento brassicolo italiano. alla spina troverete oltre 15 birre artigianali a rotazione di Lambrate spillate dal nostro staff.

Beer Park non sarà una semplice festa della birra perchè per Paneliquido e Lambrate la birra è sacra e troverai oltre 10 tipologie di birra diversa (Pils, IPA, Double IPA, Weizen, Bock, Triple, Saison, ecc ecc) con la speciale promozione a 5€ per tutte le birre medie.

Tra street food e giochi per bambini

A giusto corollario della proposta birraria verranno allestiti punti ristoro allestiti da cucine di strada selezionate e attente alla qualità del prodotto come gnocco fritto, piadine e hamburger.

Immensi spazi verdi e aree bimbi allieteranno le famiglie lontano dal caos della vita quotidiana, dove si potrà vivere il piacere di bere la migliore birra artigianale in totale relax.

L'ingresso al festival è gratuito.