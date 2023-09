Il festival della birra artigianale nella piazza al coperto più grande d'Europa

Da giovedì 14 a domenica 17 a Milano torna Lombardia Beer Fest, il grande festival della birra artigianale italiana nella piazza al coperto più grande d'Europa.

Un festival imperdibile

La festa è un'occasione unica per tutti gli amanti del buon bere e buon mangiare all'aria aperta, che potranno incontrare i mastri birrai da tutta Italia e seguire i corsi di approfondimento sul mondo della Birra Artigianale Italiana a cura dell'esperto GiangiBeer.

Informazioni utili

L'ingresso al Festival è libero. Per accedere alle degustazioni delle birre occorre però acquistare il Kit del Degustatore al costo di 13 euro che comprende: un bicchiere in policarbonato serigrafato con tacca a 0,15 lt, e a 0,35 lt con la sacca portabicchiere abbinata + 6 gettoni da utilizzare all'interno del Festival + un volantino con tutte le info utili, da conservare in quanto valido come sconto di 3 euro per l'edizione successiva.

Per acquistare i Cibi di Strada o accedere alle degustazioni delle Birre saranno predisposte delle casse centralizzate con il cambio da euro a gettoni (cambio 1 a 1).

Maggiori informazioni sul sito dedicato.