Il festival della birra nella 'piccola Versailles' di Milano

Spine artigianali, arrosticini abruzzesi e musica dal vivo. Questi i tre ingredienti per la ricetta di un festival della birra che si svolge nella meravigliosa cornice di Villa Arconati, conosciuta come la 'piccola Versailles milanese'.

Appuntamento da venerdì 26 a domenica 28 agosto nel Teatro delle Ortaglie, per celebrare una grande festa conclusiva dell'estate 2022. Protagoniste, come di consueto, le birre del Birrificio Follia Pura,che in quest'occasione si schiereranno in Ipa vs Apa.

La locandina dell'iniativa

La manifestazione, organizzata da Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con Italia On the Road, Via Audio e Birra Follia Pura, è perfetta anche per i bambini e prevede street food gourmet e tante diverse specialità della cucina da strada. Ogni sera alle 21, poi, si svolgerà un concerto tributo a costo zero: venerdì sul palco i '39 Queen Tribute Band; sabato i Cardio Vascolari - Vasco Rossi Tribute; e domenica il gruppo che omaggia Lucio Battisti. In caso di forte pioggia l’evento sarà annullato.