Il festival della carbonara a due passi da Milano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio ad Abbiategrasso torna il Festival della Carbonara | Cucine Romane, un evento che regala ai suoi ospiti un viaggio gastronomico nella Capitale, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità.

Il festival

Il festival è una tre giorni che porteranno a scoprire i sapori autentici della vera cucina romana, grazie a street chef d’eccezione che arrivano direttamente dalla Capitale.

I visitatori potranno assaggiare carbonara e cacio e pepe mantecate direttamente in forma, oltre a croccanti supplì, coda alla vaccinara, carciofi alla giudia, gustose saccocce farcite e tanto altro ancora.

Informazioni utili

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre e una comoda area tavoli.