Il festival dei film horror e thriller arriva a Milano

Dal 3 al 9 novembre, presso il Cinema Centrale di Milano torna la quarta edizione di Oltre lo specchio Film Festival, appuntamento imperdibile per gli amanti dell’horror, thriller e sci-fi, ma anche per chi vuole scoprire film di genere in anteprima italiana, provenienti da diversi paesi del mondo.

Il format

3 sezioni che comprendono circa 30 lungometraggi inediti in Italia, appuntamenti speciali e incontri con gli ospiti: questo il ricco menu di questa quarta edizione, che parte dal cinema per abbracciare letteratura, fumetti, videogiochi, televisione e aprirsi alle contaminazioni con scienza, filosofia, tecnologia e le altre arti. Oltre lo specchio vuole coinvolgere i cittadini milanesi delle più svariate fasce di età in una riflessione aperta e plurale sul futuro della città e le sfide poste dal presente che stiamo vivendo: dalla progettazione ambientale alla sostenibilità alimentare, dallo sviluppo urbano alla mobilità verde, dalla creazione di mondi fantastici alla distopia: come è possibile, oggi, immaginare una società sostenibile e inclusiva?

Oltre alle proiezioni, Oltre lo specchio propone infatti una serie di appuntamenti e incontri pensati per far crescere la consapevolezza intorno a tematiche cruciali, innescando così il dibattito su come il fantastico, la fantascienza, l’horror e il thriller possano servire in un mondo in preda a una veemente crisi economica e sociale.

La location

Dopo le passate edizioni, due delle quali si sono svolte in alcuni dei cinema, teatri e musei più interessanti e magici della città (dal MIC - Museo Interattivo del Cinema al cinema Palestrina, passando per il Teatro Bruno Munari e tanti altri luoghi milanesi) e una, quella del 2020, interamente online, la quarta edizione di Oltre lo specchio farà base al Cinema Centrale di Milano, il tempio più antico del culto cinematografico milanese attivo dal 1907, e metterà al centro un profondo ragionamento di genere tra thriller, horror e fantascienza: la selezione delle opere infatti utilizza le metafore del genere per ragionare sulle paure contemporanee, sul mondo che ci circonda e sul provare a rappresentare un vero e proprio specchio del nostro presente.

Per farlo, Oltre lo specchio crea spazi di confronto (rivolti non solo agli appassionati del cinema di genere, ma anche a un pubblico più ampio) per raccontare come il fantastico, la fantascienza, l’horror e il thriller aiutino a vivere e immaginare una società nuova, sostenibile, aperta, inclusiva.

La selezione dei film

Nel corso del Festival saranno presentati circa 30 lungometraggi inediti in Italia: opere in anteprima e in lingua originale con sottotitoli in italiano, provenienti da tutto il mondo, che hanno al centro il fantastico e la fantascienza, il thriller e l’horror nelle più sfaccettate declinazioni. Ai film di finzione si uniscono documentari con tematiche care al festival, oltre che opere più sperimentali.

Anche in questa nuova edizione, Oltre lo specchio riprende l’impostazione già sperimentata, e dunque il festival sarà composto da tre sezioni:

- In concorso

Anche quest'anno tante anteprime nazionali, con il meglio del cinema di genere inedito in Italia. Tra i lungometraggi horror, thriller e sci-fi che verranno presentati ci sono film che hanno partecipato a festival internazionali come Cannes, Locarno, Sundance e TIFF.

- Fuori concorso

Una selezione di film di genere nati per essere goduti solo ed esclusivamente sul grande schermo. Esclusi dalla competizione, sono un modo per celebrare il cinema che amiamo di più, fatto da film narrativi e documentari dal taglio sperimentale e provocatorio, con sguardi immediati su idee innovative e nuove prospettive. La selezione di questa sezione intende svincolarsi dal cinema strettamente di genere, per offrire uno sguardo più stratificato sul fantastico e la fantascienza.

- Newcomers

Lo spazio dedicato da Oltre Lo Specchio agli autori emergenti, la sezione del festival che accoglie registi alla prima o seconda opera. Una sezione pensata come ponte verso le nuove generazioni, con una selezione mirata sia a stupire e intrattenere, che stimolare un dibattito intorno a temi centrali come la diversità, il multiculturalismo, il bullismo, declinati naturalmente in una prospettiva legata al cinema di genere.