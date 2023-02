A Milano arriva il festival "La città dei gatti" con concerti e mostre

Prezzo non disponibile

Torna a Milano con la sua sesta edizione La città dei gatti, festival organizzato da Excalibur in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati youpet.it e Radio Bau, e con il supporto di Feliway®, per celebrare la Giornata Nazionale del Gatto, che per volontà delle più importanti organizzazioni catofile da più di trent’anni si festeggia ogni 17 febbraio.

Gli eventi

Inaugurato dal sempre attesissimo Feliway Concerto in Miao (al Teatro Il Cielo sotto Milano), che quest’anno celebra i 55 anni dei 44 gatti più amati della storia della musica accostando la celebre canzone cult de Lo Zecchino d’Oro a brani di Rossini, Ravel, Mozart e Webber, il festival si anima di appuntamenti imperdibili: una mostra tutta dedicata ai gatti protagonisti (e non) degli anime giapponesi da Doraemon a Torakiki, presso Wow Spazio Fumetto, una serie di appuntamenti dedicati agli appassionati dei nostri a-mici baffuti con esperti, veterinari, etologi e autori di saggi (presso la Biblioteca di Wow Spazio Fumetto), visite guidate alla scoperta dei segreti del mondo dei felini (al Museo di Scienze Naturali) e molto altro ancora.

Le novità del 2023

Tra le novità di questa edizione 2023 c’è la collaborazione con l’ANMVI, che sarà il partner istituzionale del convegno che si terrà a Roma per rilanciare l’uso del microchip per la protezione dei nostri mici domestici. Sempre a Roma, grazie alla collaborazione dello zoologo Bruno Cignini, verranno realizzati incontri e appuntamenti presso le biblioteche della città.

La Città dei Gatti è organizzata da Excalibur con Fondazione Franco Fossati, il sostegno di Feliway®

Per scoprire il programma dettagliato visitare il sito dedicato.