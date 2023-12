Festival corde d'autunno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Promosso dal Centro Culturale Asteria, con la direzione artistica di Marco Ramelli, Corde d’Autunno sarà una tre giorni dedicata alla musica, all’arte e alla cultura che promette una straordinaria celebrazione della creatività giovanile e della collaborazione artistica non solo milanese e italiana, ma anche internazionale. Il Festival propone infatti una programmazione ricca e ibrida, tra generi e forme espressive. Un palinsesto di concerti, masterclass, mostre di liuteria, incontri, conferenze che mette al centro la promozione culturale del nostro Paese ma anche la relazione interculturale con altri Paesi, in particolare la collaborazione con l’Irlanda e il TU Conservatoire di Dublino e le collaborazioni italiane con la Fondazione Monzino e la Fondazione Pasquinelli. Corde d’Autunno è un unicum nel panorama dell’offerta culturale milanese, presentandosi come l’unica rassegna dedicata alla chitarra classica e alla musica classica e contemporanea che spazia verso altri generi come la world music. È un progetto unico anche per il luogo in cui si tiene, il Teatro del Centro Culturale Asteria, situato nel Municipio 5 di Milano, fuori dalle consuete location centrali della città, ma al contempo nel cuore di un quartiere sempre più vitale e ricco di offerte. Il Centro Asteria è, in questo senso, un presidio fondamentale di socialità, cultura, sport, formazione e divulgazione, aperto al pubblico e soprattutto al coinvolgimento giovanile, alle scuole e a tutto il territorio locale e cittadino. Tra i momenti salienti del Festival spiccano le performance di artisti del calibro del SoloDuo, composto da Lorenzo Micheli e Matteo Mela, che presenteranno un programma dedicato all'arte della trascrizione per duo di chitarra, del Trio Volterra Project (Antigoni Goni, Luca Isolani, Maarten Vandenbemden) che proporrà in concerto l'innovativo progetto discografico "MedioSiglo," dedicato al suono e all'arte del celebre maestro liutaio José Luis Romanillos. Infine, Il concerto di Elena Casoli, che includerà la performance dell'artista milanese e la proiezione del film "Sypario," realizzato in collaborazione con il regista Fabio Selvafiorita sulla partitura di Sypario di Sylvano Bussotti. “Parte centrale del Festival”, racconta il direttore artistico Marco Ramelli “sarà la mostra di liuteria moderna e storica, con l’esposizione di alcune chitarre di grande valore storico come la chitarra Torres appartenuta a Miguel Llobet.” Non solo. Nella XIV edizione, il Festival si arricchisce, oltre che di nomi del mondo della chitarra classica internazionale, anche di un nuovo progetto di alta formazione dal titolo “Residenze Erranti” che lo anticipa e vi converge. Promosso dal Centro Asteria in collaborazione con il Barco Teatro di Padova, verranno affidate borse di studio e data l’opportunità a giovani musicisti under 35 di sviluppare progetti artistici con la chitarra come elemento centrale. I progetti di più alto valore musicale si esibiranno durante il Festival. “Nelle intenzioni di Residenze Erranti e di Corde d’Autunno, rientra quella di attivare una linea collaborativa con operatori culturali nazionali e internazionali con l’obiettivo di dar vita a programmazioni annuali e iniziative trasversali e sperimentali tra le varie realtà. Residenze Erranti, ad esempio, favorisce la mobilità di studenti di chitarra e di giovani musicisti tra i festival (guest housing/prestito di chitarre/momenti di scambio-confronto). Questo permette” afferma Marco Ramelli “di diversificare la proposta artistica e innalzare la qualità della programmazione, per essere riconosciuti internazionalmente sempre di più come eccellenza nel campo della chitarra e della musica classica e classico/contemporanea.” IL CENTRO ASTERIA Ispirato dal carisma delle Suore Dorotee di Cemmo, realizzato con la cooperazione di molti laici, inaugurato nel 1990, il Centro Culturale Asteria è un progetto di ricerca culturale/educativa e centro polifunzionale per la crescita della persona e della società. Si propone come presidio culturale nel Municipio 5 della città metropolitana di Milano, come luogo e spazio dove realizzare percorsi di aggregazione, educazione e formazione per una crescita globale e armonica della persona, attraverso attività culturali e sportive con diversi linguaggi comunicativi, così da favorire in tutti l’acquisizione dei valori fondanti dell’essere umano. Solidarietà, integrazione, inclusione e responsabilità civica fanno parte della mission del Centro Asteria, mantenendo un’attenzione elevata sulla qualità artistica delle proposte e collaborando con partner di valore. Info e biglietti: https://cordedautunno.centroasteria.it/