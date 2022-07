A Lainate arriva "Short out", il festival internazionale di cortometraggi

Si terrà dal 15 al 17 luglio nella cornice di Villa Litta a Lainate "Short out", festival cinematografico di cortometraggi con al centro il tema delle periferie. L'evento è organizzato dall'associazione Tutti frutti Ets con la collaborazione e il contributo del comune di Lainate, il patrocinio di Csbno, camera di commercio Milano Monza Lodi Brianza, regione Lombardia, città metropolitana di Milano e il contributo di Fondazione Cariplo.

La call per la candidatura dei cortometraggi alla prima edizione del Festival ha raccolto 183 film, provenienti da 38 paesi del mondo. A inizio giugno, la direzione artistica di short out ha selezionato una rosa finale di 20 cortometraggi, 10 in gara per la categoria best national, tra cui compaiono 3 premiere italiane, e 10 per quella best international provenienti da Argentina, Francia, Libano, Filippine, Grecia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Cina e Belgio.

Alcuni dei cortometraggi selezionati hanno ricevuto importanti riconoscimenti come: "Maestrale" di Nico Bonomolo, Miglior Cortometraggio ai David di Donatello 2022; "Destinata coniugi Lo Giglio" di Nicola Prosatore, Miglior Cortometraggio ai Nastri d’Argento 2022; "Brutalia, Days of Labour" di Manolis Mavris, vincitore Semaine de la Critique Cannes 2021; "Warsha" di Dania Bdeir, vincitore del Sundance Film Festival 2022 per la sezione cortometraggi.

I cortometraggi saranno valutati durante le serate di proiezione dalla giuria ufficiale del Festival, composta da: Claudia Marsicano, presidentessa di giuria, attrice premio UBU under 35 nel 2017; Barbara Sorrentini, giornalista, conduttrice e autrice di Radio Popolare; Giuseppe Carrieri, regista, documentarista e docente presso l’Università Iulm di Milano.

La proiezione dei film in concorso si svolgerà durante le tre serate del Festival, a partire dalle 21:15 all’interno del Teatro Naturale di Villa Litta, con ingresso gratuito.

Per accedere allo spazio, è consigliata la prenotazione dei posti a sedere tramite il sito del Festival, fino a esaurimento dei 198 disponibili. In caso di maltempo le proiezioni si sposteranno all’interno dell’Auditorium della Biblioteca l'Ariston Lainate urban center, a pochi metri di distanza da villa Litta.