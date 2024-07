Torna il festival internazionale di cortometraggi a Villa Litta

Il parco di una villa del 1600, uno schermo per proiezioni e una sfilza di cortometraggi. In due parole: Short Out, festival internazionale di cortometraggi che andrà in scena da lunedì a domenica 7 luglio all’interno del parco di Villa Litta. Il programma è “semplice”: 22 cortometraggi provenienti dall’Italia e da tutto il mondo e un palinsesto di eventi culturali per esplorare il tema del margine; l’edizione 2024, la terza, ha come tema il lavoro e tempo libero. L'ingresso è gratuito, ma bisogna prenotare il ticket sul portale dell'iniziativa.

La direzione artistica della kermesse, organizzata dall’associazione Tutti Frutti Ets, ha ricevuto 312 cortometraggi da tutto il mondo, di questi ne sono stati selezionati 22. Undici per la categoria Best National (provenienti dall’Italia) e Undici per la categoria Best International (provenienti da tutto il mondo, dalla Cina al Canada) che saranno valutati dalla giuria ufficiale della terza edizione composta da: Sara Serraiocco (attrice e presidentessa di giuria), Margherita Giusti, regista e animatrice, Janira Veglia e Zeno Palamara, Il Cinemino.

I cortometraggi saranno proiettati durante quattro di cinque serate del Festival mentre la sera di mercoledì 3 luglio sarà dedicata alla proiezione di un lungometraggio sul tema Lavoro e Tempo libero: il pluripremiato ai David di Donatello 2024 Palazzina Laf, del regista Michele Riondino.

Grande novità per il pubblico della terza edizione del Festival, la presenza di un palinsesto di eventi culturali gratuiti, paralleli alle proiezioni serali dei cortometraggi in concorso, nel Cortile Nobile di Villa Litta. Un programma di appuntamenti di diversi settori culturali (letterario, teatrale, artistico, musicale) per esplorare il tema del margine nella declinazione scelta, Lavoro e Tempo Libero, e creare un momento e un luogo di condivisione e riflessione aperto al pubblico e alla comunità.

Ogni giorno, da mercoledì 3 a domenica 7 luglio a partire dalle 18:30, il Cortile Nobile di Villa Litta sarà animato da musica dal vivo, una ricca area food & beverage, una zona dedicata allo swap party, un’area relax con sdraio, un podcast corner, una mostra artistica nelle sale al piano terra della Villa.

Da mercoledì 3 a sabato 6 luglio, in occasione del Festival, sono in programma anche una serie di visite guidate al Ninfeo di Villa Litta a cura dell’Associazione Amici di Villa Litta (a tariffa ridotta e disponibili tre turni serali alle 19:00, 19:45 e 20:30) e, per i possessori del biglietto delle proiezioni di Short Out, un ingresso ridotto, valido fino al 31 ottobre 2024, per scoprire la meraviglia e l’incanto della Villa e del suo celebre Ninfeo, che costituisce uno degli esempi più importanti al mondo per la ricchezza delle decorazioni e per la varietà dei giochi d'acqua.

I cortometraggi

Best National

La notte è un giorno dispari di Vincenzo Giordano, 2024

Un lavoretto facile facile di Giovanni Boscolo, 2024

Foto di gruppo di Tommaso Frangini, 2023

Ignoti di Giuseppe Brigante, 2024

We Should All Be Futurists di Angela Norelli, 2023

Foa di Margherita Ferrari, 2023

Tilipirche di Francesco Piras, 2023

The Lost White di Laura Pizzato, 2024

Polo Nord di Antonio Corsini, 2023

BigLove di Cristiano Gazzarrini, 2023

O. Eastern Zone di Loris G. Nese, 2023

Best International