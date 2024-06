Il festival della carbonara (e della cucina romana) in arrivo a Milano

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno a Cinisello Balsamo torna il Festival della Carbonara e delle Cucine Romane, per un viaggio gastronomico nella Capitale attraverso specialità e prodotti tipici romani di qualità.

Il festival

Per l'occasione, Piazza Gramsci verrà allestita a festa per tre giornate all’insegna del cibo di strada e del divertimento, con specialità regionali come la carbonara e cacio e pepe mantecate direttamente in forma saranno le regine della sagra, ma il menù include anche croccanti supplì, coda alla vaccinara, carciofi alla giudia e tanto altro.

Tra buon cibo e ottima musica

Inoltre, nella serata di sabato 29 giugno, alle ore 21.30 è in programma il concerto degli Atn (About That Night), cover band disco pop rock che ripropone i grandi successi attuali e quelli che hanno fatto la storia.

Informazioni

La sagra è a ingresso libero e gratuito (senza necessità di prenotazione).