Il festival della cucina romana con cacio e pepe e carbonara

Già il nome è tutto un programma. Daje! La Settimana della Cucina Romana è la nuova manifestazione di Eataly Smeraldo, in arrivo a Milano dal 14 al 20 marzo e pronta ad accogliere a braccia aperte una delle cucine regionali più amate del Bel Paese. Tra supplì, carciofi alla giudia, baccalà, cacio e pepe e la mitica carbonara, lo store di Piazza XXV Aprile è pronto a esaudire i desideri delle “buone forchette” della città.

Ecco che l'insegna milanese diventa il palcoscenico di una speciale rassegna interamente dedicata alla tradizione gastronomica della Capitale. Una fitta agenda di appuntamenti speciali è pronta ad animare il negozio tra showcooking, cene con ospiti romani, prodotti e piatti tipici e corsi per imparare a destreggiarsi tra le preparazioni considerate le colonne portanti della cucina laziale.

Il programma

In programma per martedì 15 il corso di cucina guidato da Daniela Di Veroli per insegnare passo dopo passo a preparare i piatti più gustosi della cucina romana, dai supplì ai tonnarelli cacio e pepe fino al filetto di baccalà alla romana. Un percorso coinvolgente tra segreti e accorgimenti indispensabili per servire in tavola portate degne di un ristorante della Capitale.

Giovedì 17, sul Palco di Eataly, è poi la volta dello showcooking guidato dallo Chef Gianluca Rossetti, pronto a svelare tutti i segreti per realizzare un risotto con tipici ingredienti laziali e rendere romano uno dei piatti più milanesi che ci siano.

Punta di diamante del palinsesto è la cena “Ostissimi: gli Osti più tosti di Roma!”, una serata speciale in programma per venerdì 18 marzo, alle ore 19:30, che riunirà nella stessa cucina 8 tra gli Osti più celebri della città. Da “Flavio al Velavevodetto”, “L’Oste a Roma in Banchi Vecchi” e “Hostaria Grappolo d’Oro”, passando per “Da Roberto e Loretta” e “Proloco Trastevere”, per arrivare a “Rosario”, “Osteria Fratelli Mori” e “Maccarè”, i nomi più celebri della tradizione gastronomica capitolina propongono un menu di 8 portate comprensivo di portate salate e dolci che solitamente popolano le tavole romane. Pizza e mortazza, rigatoni all’amatriciana, trippa alla romana e tiramisù al bicchiere sono solo alcune delle specialità proposte in occasione della cena.

I piatti speciali

Ma non finisce qui. Durante tutta la settimana la carta dei ristoranti di Eataly Smeraldo si arricchisce di piatti speciali quali le polpette al sugo, i tonnarelli cacio e pepe e la pizza speciale alla carbonara, disponibili da Pizza & Cucina – il ristorante al primo piano dello store -, e la pasta cacio, pepe e cozze e il carciofo alla giudia con crema di pecorino, proposti invece da Pianodue - al secondo piano -. Le sorprese proseguono al Bar Lavazza – al pianterreno - con la speciale pizza alla pala alla gricia, farcita con guanciale e pecorino romano, e in gastronomia, dove è possibile degustare l’abbacchio con patate, gli gnocchi alla romana con burro, salvia e parmigiano e la coda alla vaccinara.

I maritozzi di Gelsomina Pasticceria

Il weekend è poi interamente dedicato ai maritozzi di Gelsomina Pasticceria, le cui iconiche brioche ripiene di panna montata sono pronte a deliziare il palato del pubblico in tutti i punti ristorazione dello store.