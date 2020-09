Festival del Medioevo di Gubbio, in arrivo la sesta edizione

Sta per tornare a Gubbio il Festival del Medioevo, uno dei grandi appuntamenti della città umbra, quest'anno giunto alla sua sesta edizione. Dal 23 al 27 settembre Gubbio vivrà giorni di importante e corretta divulgazione attraverso lezioni di storia gratuite e aperte a tutti, a studiosi e a semplici appassionati, che permetteranno di entrare in contatto con un periodo storico importante dove la storia si fonde con l'arte, la letteratura, la politica e la filosofia.



Un grande evento, “bello e sicuro”, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, come assicura la campagna di promozione di quello che ormai è diventato il più importante appuntamento culturale italiano dedicato all'età medievale.



Come sempre al Festival del Medioevo i protagonisti sono gli ospiti: più di 100, tra storici, saggisti, scrittori, scienziati, filosofi, architetti e giornalisti che quest'anno affronteranno il tema “Mediterraneo. Il Mare della Storia”.

Importanti appuntamenti arricchiscono i cinque giorni della manifestazione, dalla “Fiera del libro medievale”, ad un focus sulle opere di Tolkien, fino ad un evento specifico dedicato ai cosiddetti medievalismi: un Medioevo contemporaneo, immaginato, reinventato, rielaborato, ricostruito e, a volte, anche sconvolto attraverso i nuovi linguaggi della politica e dell'architettura e anche nei films, nelle saghe televisive, nelle opere letterarie e nelle nuove tendenze del costume e delle mode.

Tutto il programma su www.festivaldelmedioevo.it

Per scoprire tutte le manifestazioni a Gubbio