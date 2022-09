Festival dell’ingegneria – Seconda edizione

Dopo il grande successo dello scorso anno il Politecnico di Milano propone la seconda edizione del Festival dell’Ingegneria che si terrà al Campus Bovisa il 9, 10 e 11 settembre 2022.

Come mostrare in soli 3 giorni tutte le attività che fervono nei laboratori, le ricerche in corso, la storia dei pionieri della scienza, la bellezza e l’emozione di una scoperta?

Lo faremo attraverso un Festival dedicato all’Ingegneria in cui docenti e ricercatori si alterneranno per raccontare a grandi e piccoli la loro vita nei laboratori del Politecnico di Milano e i tanti traguardi raggiunti. Una tre giorni di eventi divulgativi, laboratori aperti, eventi per bambini, cineforum, spettacoli, performance serali e molto altro, per offrire l’occasione di vivere un’esperienza che sia al tempo stesso divertente, formativa e soprattutto stimolante per grandi e piccoli.



Il programma degli eventi è organizzato in rassegne tematiche:

VISIONI POLITECNICHE

Incontri divulgativi per scoprire il futuro della scienza

POLIMIforKIDS

Lezioni, esperimenti, giochi e performance dedicati ai più piccoli, dai 7 ai 13 anni di età

POLIMIopenLABS

Visite guidate su prenotazione ai laboratori di Ingegneria per avvicinare visitatori di ogni età alla cultura scientifica

AL CINEMA

Proiezione di film legati a tematiche ingegneristiche con l’introduzione di nostri esperti

IN SCENA

Protagonisti del mondo del teatro daranno voce a opere che hanno fatto la storia delle grandi scoperte scientifiche

PERFORMANCE

Spettacoli, musica, mostre per raccontare la cultura scientifica





www.festival-ingegneria.polimi.it