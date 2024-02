Dall'8 al 10 marzo Tipico Eventi torna finalmente a Cinisello Balsamo, quest’anno proponendo il gustosissimo format “Festival della Carbonara | Cucine Romane”, un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico nella Capitale, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità.

Piazza Gramsci verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti romani e di tanto divertimento per tutti!



La manifestazione aprirà venerdì dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30



Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre e una comoda area tavoli.



Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Inoltre nella serata di venerdì, alle ore 21.00, potrete assistere all’esibizione di un grande cantautore, che proporrà grandi successi della musica popolare romana. Nella serata di sabato, sempre alle 21.00, verrà invece offerto uno spettacolo di musica dal vivo.



L’ingresso all’evento è sempre gratuito!



Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento su Facebook “Cinisello - Festival della carbonara | Cucine Romane”