Festival dello Sri Lanka 2024

Il Consolato Generale dello Sri Lanka sta organizzando un festival di cultura, danza, musica, arte, cucina e tradizione Sri Lankese il 13 e il 14 Luglio 2024. Svolto nel cuore di Milano, si terrà in Piazza del Cannone al Parco Sempione dalle 10 alle 20 e tutti possono visitarci gratuitamente. E’ il nostro secondo festival e vorremmo che l’evento diventi parte integrante del calendario culturale Milanese. Il nostro obiettivo è di condividere la cultura Sri Lankese con la comunità di Milano e dell’Italia, vorremmo consolidare legami interculturali celebrando amicizia, diversità e scambio culturale.



I nostri eventi;

Prelibatezze gastronomiche; un viaggio culinario Sri Lankese

La cucina Sri Lankese è rinomata per le sue spezie aromatiche, al Festival potrete gustare le nostre specialità, curry aromatici, street food e dolcetti preparati da chef di gran talento per un’esperienza culinaria indimenticabile. Inoltre ci saranno dimostrazioni live da parte degli chef che illustreranno la preparazione di piatti tipici e potrete partecipare a laboratori culinari e degustazioni. Sarà un’opportunità per imparare a preparare piatti deliziosi e sperimentare i sapori unici della tradizione Sri Lankese.



Degustazioni di Tè Ceylon

Potrete intraprendere un viaggio sensoriale attraverso la degustazione del “Tè Ceylon” il più pregiato al mondo per la sua ricca storia, coltivazione e sapore. La degustazione sarà guidata da maestri del tè, dove imparerete a distinguere gli aromi e i sapori di ogni tazza, provando vari tipi di tè Ceylon, dal delicato tè bianco all’intenso tè nero.



Spettacoli di danza

I nostri spettacoli di danza sono una celebrazione del ricco patrimonio culturale dell’isola. I ballerini vi mostreranno l’eleganza delle danze Kandyan, low-country e Sabaragamuwa caratterizzato da articolati movimenti di passi, gesti espressivi e strumenti tradizionali. Ogni spettacolo sarà un’esperienza sensoriale indimenticabile raccontando inoltre storia, leggende e vita quotidiana dell’isola offrendo una visione della cultura locale. Alcuni spettacoli invitano il pubblico a partecipare, unitevi per scoprire un passo di danza o uno strumento tradizionale.



Sfilata di Sari e Fashion Show

Celebreremo l’eleganza, la diversità e la maestria dei sari dello Sri Lanka, simbolo di grazia e tradizione. Le modelle sfoggeranno una gamma di sari e abiti tradizionali riflettendo stili e simbolismi regionali, dimostrando intrecci della modal locale con lo stile contemporaneo. Potrete trarre ispirazione dai consigli su come indossare un sari ed esplorare il mondo dei tessuti fatti a mano del paese come il batik. Si potranno acquistare autentici prodotti, stoffe e abiti da portare a casa come souvenir. In più ci sarà un Photobooth dove potrete provare l’abbigliamento tradizionale Sri Lankese.



Trattamenti di benessere Ayurveda

Avremo una sezione dedicata al wellness offrendo segreti terapeutici basati sui nostri approcci olistici al benessere. Potrete scoprire autentici trattamenti Ayurvedici dai massaggi ringiovanenti alle terapie con olio. Si illustreranno le proprietà curative delle erbe e piante usate nell’Ayurveda e il loro ruolo nel produrre benessere. I visitatori potranno ricevere consulenze personalizzate da esperti che consigleranno trattamenti Ayurvedici per bolanciare corpo, mente e spirito. Potrete assaggiare piatti ispirati all’Ayurveda che promuovono salute e benessere, con una selezione di prodotti tra cui oli, erbe e integratori alimentari.



Arte e artigianato d’eccellenza; tradizione incontra la creatività

Potrete assistere alla lavorazione e l’intaglio del legno, gli artigiani trasformeranno il legno in sculture intricate, maschere tradizionali e mobili riflettendo la storia culturale dell’isola. Osserverete i metodi tradizionali di lavorazione utilizzati dagli artigiani Sri Lankesi.

Lo Sri Lanka è rinomato per le sue splendide pietre preziose e al Festival si potranno esplorare le varie gemme dell’isola, come saffiri, rubini, occhi di gatto e alessandriti. Potrete esplorare un vivace mercato dove acquistare queste raffinate creazioni.

Vi invitiamo a entrare in una casa patronale tradizionale meticolosamente ricreata offrendo uno sguardo al patrimonio storico del Paese dimostrando l’artigianato e il simbolismo culturale.

Siamo orgogliosi di ospitare una mostra d’arte e fotografia dove potrete immergervi in espressioni creative di artisti e fotografi che hanno catturato la bellezza e l’essenza dell’isola.



Attività per bambini

Abbiamo progettato attività coinvolgenti e divertenti per stimolare l’immaginazione, creatività e consapevolezza culturale dei bambini. Ci saranno esperienze artistiche e artigianali come, disegno, pittura e realizzazione di manufatti tradizionali Sri Lankesi. Inoltre bambini potranno partecipare a giochi tradizionali.





Forniremo informazioni sulla pianificazione del vostro prossimo viaggio, da informazioni sui visti a itinerari curati e pacchetti di viaggio che renderanno indimenticabile il vostro prossimo viaggio in Sri Lanka. Potrete scoprire l’impegno del Paese verso pratiche di turismo sostenibili e responsabile che proteggono le bellezze naturali e comunità locali dell’isola. Ci saranno viaggiatori che hanno esplorato l’isola e condivideranno le loro esperienze personali con consigli di viaggio.