Festival exister - Here and now

“Here and now”: qui e ora.

La quindicesima edizione del Festival Exister diretto da Annamaria Onetti e promosso da DANCEHAUSpiù – Centro Nazionale di Produzione della Danza, torna dal 7 maggio al 16 giugno 2022 con un programma che riflette sul presente, sull’urgenza di rinnovare il dialogo con il pubblico, sulla necessità di ritrovare nuovi equilibri, confermare il bisogno dello spettacolo come esperienza dal vivo, scambio di energie tra artisti e spettatori. Consapevoli dei mutamenti della realtà in cui abbiamo vissuto e viviamo oggi.



«In questo tempo presente dove abbiamo bisogno di riemergere e riprendere il cammino, dove abbiamo cambiato le regole del gioco e dove abbiamo vissuto quello che fino a pochi anni fa avevamo solo visto al cinema – dice la direttrice artistica Annamaria Onetti -, accogliamo gli artisti di Exister con lo spirito e la curiosità di assistere ad un ponte fra le proposte del pre e post pandemia. Ci prepariamo come bruchi che evolvono per diventare farfalla a vivere questa nuova era».



Il programma è diviso in due sedi: dal 7 al 13 maggio presso il Teatro Fontana e dal 19 maggio al 16 giugno negli spazi di DANCEHAUSpiù in via Tertulliano 68.



Inaugurazione dunque al Teatro Fontana (Via Gian Antonio Boltraffio 21, Milano) sabato 7 maggio alle ore 20 con un trittico firmato Luciano Padovani per la compagnia Naturalis Labor: in anteprima al Festival "Stabat/primo studio", nuovo lavoro del coreografo vicentino, seguito da "Prélude" un brano dall'atmosfera neoclassica sulla musica di Debussy e "Night Wolves", pezzo energico e intenso evoca la forza del branco.



Domenica 8 maggio il festival dà spazio allo Spellbound Contemporary Ballet nelle creazioni "Unknown woman" e "Kavoc" di Mauro Astolfi e "Äffi" di Marco Goecke, per una serata che si chiude con gli artisti associati di DANCEHAUSpiù, il duo Franchina | Leone con "Floating".

Associato di DANCEHAUSpiù è anche Pablo Girolami che il 10 maggio presenta le sue creazioni "T.R.I.P.O.F.O.B.I.A." e "Jose Pasqual", accompagnate nella serata dal debutto di Roots della coreografa Michela Priuli con la DANCEHAUS Company.

La sera dell’11 maggio la scena continua con "Delicious Overdose" di DUO NUX e la prima nazionale del duo VIDAVÉ con "Hansel&Gretel Alteration".

"Who is Joseph?" è lo spettacolo che apre la serata del 12 maggio e con cui l’autore Davide Valrosso si interroga sul passato e sul presente ponendosi domande che diventano gesti, a volte simbolici e a volte liberamente intagliati nell’armonia di una danza. La serata continua con la produzione di Anghiari Dance Hub del coreografo Adriano Bolognino con il duetto ispirato all’omonimo calco ritrovato a Pompei, "Gli Amanti".

I primi appuntamenti al Teatro Fontana terminano il 13 maggio con due produzioni di NINA in palco con le performance dei coreografi Lorenzo De Simone e Lorenzo Morandini.