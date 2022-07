A Villa Litta arriva un imperdibile festival di cortometraggi

Da venerdì 15 a domenica 17 luglio a Villa Litta arriva la prima edizione di Short Out Festival, il festival internazionale di cortometraggi.

L'evento

La manifestazione vuole rappresenta un luogo di riflessione su diverse tematiche che hanno come protagonista la periferia, valorizzandone la loro arte e la loro cultura cinematografica.

Il festival vede in gara 20 cortometraggi; 10 per la categoria best national e 10 per quella best international provenienti da diversi paesi:

– Argentina

– Francia

– Libano

– Filippine

– Grecia

– Regno Unito

– Spagna

– Svizzera

– Cina

– Belgio

Villa Litta

Il festival si svolgerà all’interno degli spazi naturali e cortili di Villa Litta, emblema del patrimonio artistico, storico e culturale della città di Lainate.

A Villa Borromeo Visconti Litta arte, storia e divertimento lasciano il visitatore incantato da tanta bellezza per la varietà di mosaici, statue, affreschi, fontane e giochi d’acqua.

Fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo – intorno al 1585 – a ideare il complesso ispirandosi alle ville medicee toscane e a trasformare la proprietà di Lainate in un luogo unico, grazie anche alle maestranze d’eccezione

Il Conte fece realizzare i giardini e costruire il Palazzo delle Acque, più comunemente conosciuto come Ninfeo. La residenza divenne teatro di grandiose feste e ricevimenti, ma anche importante luogo di incontro per artisti e intellettuali.