Flowerista Festival, tra innovazione e futuro del lavoro

Sabato 4 maggio presso Open Milano arriva Flowerista Festival, una giornata all’insegna di workshop, talk e interventi dedicati al futuro del lavoro e dell’innovazione, oltre che al tema della crescita professionale.

L'evento

Organizzato da Flowerista - ecosistema aperto che si occupa di digital marketing, business strategy e formazione - l’evento vuole offrire un momento speciale per riflettere insieme sul concetto di work-life balance, lavoro gentile e innovazione, interrogandosi sul futuro del lavoro.

Il programma

Il Flowerista Festival comincia alle 10 del mattino con un welcome speech di Sara Malaguti, founder di Flowerista, a cui segue un intervento a tema Futuri del lavoro al femminile, ma per tutti tenuto da Valentina De Matteo, Mba, PhD, Innovation and Change Advisor, che intervista Silvia Zanella, manager e autrice del libro Il futuro del lavoro è femmina. A seguire Wellbeing nelle agenzie di comunicazione e negli studi professionali: come raggiungerlo?, un panel moderato da Fabrizio Lonzini, formatore e flourishing mentor di Symbiosa, in cui vengono approfonditi aspetti sociali e di governance utili al benessere aziendale attraverso racconti di esperienze dirette, personali e professionali.

Per scoprire il programma dettagliato visitare il sito dedicato.