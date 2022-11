A Milano torna il Festival di Focus, con più di 100 ospiti del mondo scientifico

Da venerdì 4 a domenica 6 novembre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano ospita il Festival Focus Live 2022. In calendario oltre 100 ospiti e più di 70 appuntamenti aperti al pubblico e a tutte le età, tra conferenze, installazioni, laboratori, dimostrazioni e incontri, anche robotici con i migliori esperti della scena scientifica italiana, dal palco del Museo e in diretta sulle piattaforme web.

Il nuovo tema del 2022

In occasione del 30° anniversario del mensile Focus, il tema della quinta edizione del festival, "Orizzonti", intende sperimentare e toccare con mano quanto e come il progresso tecnologico abbia già cambiato e cambierà il nostro quotidiano. Uno sguardo attento, multiforme, dinamico, multimediale, interattivo, coinvolgente ed entusiasmante al futuro della scienza, della tecnologia, dell’esplorazione spaziale e della salvaguardia del Pianeta, accessibile a tutti e rivolto a piccoli e grandi.

Il 4 novembre alle ore 9.30 si apre Focus Live, con la partecipazione di Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo e con la presentazione del programma da parte di Raffaele Leone, Direttore di Focus. A seguito della cerimonia di apertura della manifestazione, Marcell Jacobs sarà il primo ospite del festival, dove svelerà al pubblico come si diventa l’uomo più veloce al mondo.

Il calendario

Dal clima alle conquiste spaziali, dal cibo alla medicina, dallo sport al design, sono più di cento gli ospiti chiamati a condividere con il pubblico le scoperte e le novità più recenti, in presenza e in diretta sulle piattafo4-6- novembre rme web e social. Appassionati e curiosi di tecnologia, scienza, natura, medicina e innovazione troveranno all’interno del ricco programma, tanti eventi da segnare in agenda.

- Venerdì 4 novembre: Marcell Jacobs, Alberto Mantovani, Luca Perri, Barbascura X, Luca Mercalli

Dopo la cerimonia di apertura della manifestazione, sarà Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri, alle ore 10.20 il primo, atteso, ospite relatore. Protagonista di Veloci verso il futuro, svelerà al pubblico i suoi segreti: come si diventa l’uomo più veloce del mondo? È davvero solo tutta una questione di allenamento?

Occasione imperdibile alle 12, invece, per incontrare Alter ego, il robot umanoide sviluppato dall’Istituto Italiano di Tecnologia, il centro di eccellenza che il mondo ci invidia e dove prende forma il futuro, e altre tecnologie che ci cambieranno la vita. Alle ore 14 sarà invece l’immunologo Alberto Mantovani a guidarci alla scoperta della straordinaria fase di avanzamento delle conoscenze in campo medico che stiamo attraversando e degli sviluppi terapeutici nel prossimo futuro, in particolare per malattie degenerative come Alzheimer, Parkinson e demenza senile.

L’astrofisico Luca Perri alle ore 16 invece parlerà di Buuu… gie. Funzionamento e non funzionamento del debunking. Daniele Mocio, Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare e previsore meteo, alle ore 17 si soffermerà su previsioni e cambiamento climatico in Che tempo che fa?

Compito di Barbascura X, divulgatore scientifico e stand-up comedian svelare Il lato umano degli scienziati. Rivelazioni (e sconvolgenti scheletri nell’armadio) alle ore 19.20 su 6 grandi menti della scienza, da Newton a Tesla, da Democrito ad Einstein. A concludere la prima giornata di Focus Live sarà il meteorologo Luca Mercalli, meteorologo e un ensemble dell’Orchestra sinfonica di Milano con "C’erano una volta le quattro stagioni" che parte da una domanda: cosa avrebbe composto Antonio Vivaldi se fosse vissuto oggi, nel pieno del cambiamento climatico causato dall’uomo?