Da NoLo a Milano: il Fringe Festival diventa FringeMi, dal 13 al 19 giugno

Si svolgerà dal 13 al 19 giugno 2022 la quarta edizione del Fringe Festival di Milano, quest'anno non più "NoLo" Fringe ma FringeMi, non più quindi solo nel quartiere "a nord di Loreto" ma in sette diversi quartieri della città, con un programma di cento spettacoli in una settimana, in luoghi non strettamente teatrali: bar, locali, parchi, una libreria, perfino un negozio di moto, una galleria d’arte contemporanea e un ex opificio.

In sette quartieri un palinsesto di quasi 100 eventi che spaziano dal teatro di ricerca, alla stand-up, al teatro di narrazione, fino al teatro-canzone, reading, spettacoli itineranti e spettacoli per bambini. Tanto teatro, ma anche incontri, talk, mostre, laboratori e una silent disco.

A inaugurare il palinsesto, lunedì 13 giugno, in prima nazionale, debutta al FringeMi Festival, il nuovo lavoro di Angelo Campolo, il cui spettacolo Stay Hungry è stato lanciato dalla prima edizione del NoLo Fringe Festival nel 2019, in seguito alla quale ha vinto numerosi premi, inanellando una lunghissima tournée di successi. Il FringeMi Festival è dunque felice di ospitare il suo nuovo lavoro: A te e famiglia, una profonda riflessione sui rapporti familiari e su quanto condizionino le nostre vite.

"Dopo tre anni in cui il festival si è concentrato in modo particolare a NoLo, nel 2022 gli eventi si espandono in altri quartieri: il cambio di nome era dunque doveroso per rispecchiare la realtà e per raccogliere sotto un'unica sigla organizzazioni diverse. FringeMI Festival è il risultato di un percorso che era nella mente di noi organizzatori fin dal primo anno, che ha trovato ascolto in modo molto rapido da parte di diverse associazioni della città, e che è lontano dall’essere concluso", commenta Davide Verazzani, ideatore e direttore del festival.

"La quarta edizione del Festival nato e cresciuto a NoLo cambia nome, per adattarsi alla sua crescita nelle collaborazioni e sul territorio, ma non cambia pelle: insegue con successo l’obiettivo di rendere culturalmente vivo un quartiere attraverso le sue stesse risorse. Un modello estremamente virtuoso che questa Amministrazione sta promuovendo in tutte le zone della città, in special modo in quelle più lontane dal centro. Auguriamo quindi ogni successo a questa nuova edizione, che sarà protagonista dell’estate cittadina 2022", aggiunge Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del comune di Milano.

I quartieri

Il FringeMi Festival è un progetto ideato e coordinato dall’Associazione Bardha Mimòs che per tre anni, con grande successo di pubblico, ha organizzato il NoLo Fringe Festival. Il FringeMi Festival di giugno dunque si concentra ancora nel quartiere NoLo (a Nord di piazzale Loreto) che raccoglie il maggior numero di eventi, ma si allarga a nuove zone della città: Calvairate, Cistà (Città Studi-Acquabella), Adriano, Benedetto Marcello, Martesana, e la Fondazione Aem di piazza Po.