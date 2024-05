A Milano arriva il Festival del Fumetto

Ingresso web 1 giorno: 11,70 euro + 1,30 euro (commissione di servizio) Ingresso in cassa 1 giorno: 15 euro Abbonamento web 2 giorni: 15,70 euro + 1,30 euro (commissione di servizio)

Indirizzo non disponibile

Sabato 18 e domenica 19 maggio al Parco Esposizioni Novegro arriva il festival del fumetto, un'occasione unica per immergersi nel mondo della fantasia.

La manifestazione è dedicata agli appassionati di fumetti, ai giochi di ruolo e da tavolo e al mondo cosplay.

Il salone

Ad attendere il pubblico, un grande salone del fumetto che due volte all’anno ospita le più importanti realtà che gravitano attorno al pianeta della cultura pop.

Durante il Festival sarà possibile partecipare a workshop sul fumetto, role game, eventi a tema e tornei di videogame, il tutto con numerosi espositori specializzati in fumetti, manga, anime, videogame, figure, abiti e costumi per cosplay, card e gadget.

Informazioni utili

Per partecipare come espositore o per chiedere informazioni: informazioni@festivaldelfumetto.com