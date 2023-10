A Milano arriva il festival dei funghi e tartufi (ma solo lombardi)

Un festival con al centro i funghi e i tartufi, ma solo quelli che crescono nella nostra regione. È quello che si svolgerà in Piazza città di Lombardia a Milano, ai piedi del grattacielo della regione, da venerdì 20 a domenica 22 ottobre.

Verranno allestite due cucine che serviranno piatti a base di funghi e tartufi bianchi e neri lombardi. Non solo, ci saranno presenti una decina di espositori e venditori di funghi e tartufi freschi e secchi.

Cibo da gustare ma non solo. Il "Gruppo micologico milanese" presenterà una mostra micologica con pannelli esplicativi sul mondo dei funghi, cosa sono, come e dove vivono e come si riproducono e quali sono le diverse varietà. Altri pannelli illustrano i principali funghi velenosi o pericolosi per la salute pubblica, altri ancora sono incentrati sull’educazione all'ambiente e alla raccolta.

Durante la mostra, gli esperti saranno a disposizione dei visitatori per ogni spiegazione o chiarimento sui funghi esposti. Ci sarà anche la possibilità di esporre collezioni micologiche e botaniche private nonché materiale bibliografico.