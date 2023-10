Vino e tartufi protagonisti di due festival imperdibili

Dal 20 al 22 ottobre Piazza Città di Lombardia a Milano sarà teatro di un doppio appuntamento enogastronomico dedicato ai profumi e ai sapori della stagione autunnale. La nona edizione di Milano in Vino, mostra-mercato organizzata da Arte del Vino, si arricchisce del primo Festival del Fungo e del Tartufo Lombardo.

Milano in Vino

Pensato specificamente per i consumatori, Milano in Vino è diventato un evento fisso per gli eno-appassionati grazie alla presenza di oltre cinquanta cantine provenienti da tutta la penisola e più di trecento etichette che offriranno una panoramica della ricca biodiversità che caratterizza la produzione vitivinicola italiana. Milano in Vino, infatti, è la mostra-mercato che dà la possibilità di scoprire piccoli produttori e compiere un viaggio “ideale” nell’Italia del vino senza muoversi dal capoluogo meneghino.

Gli enonauti più preparati, ma anche i neofiti e i consumatori meno esperti, avranno modo di parlare vis-a-vis con i vignaioli per conoscere e apprezzare le differenti etichette e acquistare direttamente in loco.

Novità di questa edizione è l’introduzione di vini d’Oltralpe con una selezione di vigneron che proporranno alcuni classici dell’enologia francese, come Chablis, Pinot Noir e Champagne.

Il Festival del Fungo e del Tartufo

Ma non finisce qui, perché nella medesima location sarà possibile fare un’esperienza a tutto tondo alla scoperta del mondo dei funghi e dei tartufi lombardi. Il primo Festival del Fungo e del Tartufo sarà l’occasione per conoscere e apprezzare alcune delle varietà più interessanti e particolari che le aree boschive lombarde possono offrire.

Gli espositori presenti proporranno funghi e tartufi che sarà possibile acquistare direttamente, ma anche assaggiare in alcune ricette tradizionali della cucina italiana preparate al momento: Tajarin al Tartufo, Tartare di Bovino e Tartufo Nero, Uova al Tartufo, Tagliatelle ai Funghi Porcini, Polenta con Funghi e Taleggio, sono solo alcuni esempi dei piatti che si potranno trovare a Milano in Vino & Festival del Fungo e del Tartufo.

E per chi volesse conoscere in modo più approfondito il mondo dei funghi, per poi avventurarsi in qualche passeggiata fungaiola tra le tante zone che la Lombardia offre, sarà possibile visitare la speciale Mostra Micologica realizzata dal Gruppo Micologico Milanese: grazie alla presenza di un esperto, il pubblico potrà imparare a riconoscere un fungo buono da uno velenoso, apprendere i metodi di conservazione, come tutelare l’ambiente in cui vivono, e altro ancora.