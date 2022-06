A Milano il festival di graffiti più grande d'Italia

Arte sui muri. L'11 e il 12 giugno a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, si terrà "Urban giant festival", la più grande kermesse d'Italia dedicata alla street art. Oltre cento artisti, in arrivo da venti Paesi diversi, si ritroveranno in un'area tra il centro Ugo Tognazzi in Via Castoldi e i muri perimetrali della vetreria Vetropack in Via San Cristoforo, dove realizzeranno i loro graffiti e le loro opere.

Nei due giorni si potranno gratuitamente guardare gli artisti all'opera, ma ci saranno anche laboratori di pittura per bambini o ragazzi insieme a Dynamo Camp e Art Painting di tavole skate rottamate con Maxi Sport oltre a musica live e dj set.

La firma sull'associazione è quella di "We Run The Street"s che quest'anno collaborerà con l'associazione Grupifh perché in contemporanea al festival internazionale si svolgerà la festa di "Birreficenza" per raccogliere fondi per attività a favore del soggetti fragili.