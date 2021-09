Il Festival Globale di Ikea: si celebra la vita in casa con gli artisti da tutto il mondo

"Giovedì 16 settembre celebreremo il meglio della vita in casa con un festival di 24 ore di portata globale. Artisti, designer, dj, chef e tanti altri talenti trasformeranno le proprie case in palchi virtuali, aprendo le porte a nuove esperienze".

Così Ikea annuncia sul sito il Festival Globale, cioè la celebrazione mondiale della vita in casa: creativi di talento da tutto il mondo apriranno le porte delle loro case, dei loro studi e delle città trasformando soggiorni, cucine, camere da letto e giardini in luoghi in grado di ospitare performance ed esperienze inedite. Il tutto si svolgerà in più di 100 case in più di 50 Paesi, un'esperienza fruibile da tutti direttamente da casa, con un semplice click.

Il festival riguarderà anche i negozi di Ikea: il personale interagirà con i clienti in approfondimenti e consigli d'arredo. Quattro celebri illustratori saranno presenti negli Store di Milano (Corsico, Carugate e San Giuliano) e Roma (Anagnina) realizzando quattro opere ispirate alla loro visione della casa dal titolo: "Home as a feeling". Il ventaglio di esperienze del Festival comprende talk, la presentazione delle ultime novità del range Ikea, concerti musicali e dj set direttamente dalle abitazioni degli artisti coinvolti.

Collegandosi a ikea.it/festival, i visitatori potranno esplorare i contenuti del Festival scegliendo tra le varie sezioni tematiche e seguire la diretta in lingua inglese. Tra gli altri, le performance del duo Coma Cose, che intratterranno il pubblico con un piccolo concerto ambientato in una splendida terrazza arredata da IKEA e di Cimini, cantautore calabrese novità della scena indie italiana. Inoltre, sarà possibile accompagnare virtualmente la famiglia Pozzoli in negozio per una sessione di shopping: dopotutto, in IKEA, i volti noti fanno acquisti come tutti noi. I contenuti saranno disponibili fino al 31.10.