A Milano arriva "La città che sale", con tanti concerti gratis in centro e nelle periferie

Dall'11 settembre al 2 ottobre a Milano arriva La città che sale, il festival ideato dal direttore creativo di Musicamorfosi e consulente di Fondazione Gioventù Musicale Saul Beretta che, per Milano è viva nei quartieri, presenterà concerti ed eventi musicali nel centro e nelle zone decentrate di Milano in collaborazione con MM spa e con numerosi partner locali e di quartiere.

Il progetto vincitore

Il progetto vincitore, che conta sullo speciale contributo del MIC- Ministero della Cultura, vede come capofila del progetto Fondazione Gioventù Musicale d'Italia - sezione italiana della più grande ONG di musica al mondo, JM International (JMI), creata a Bruxelles nel 1945 - e Musicamorfosi e Yourban come partner organizzativi, contando sulla collaborazione di MM spa, del media partner Radio Popolare, del contributo organizzativo di: Comitati inquilini Cortili Solidali/Palmanova 59, Dateo 5, Gandino 10/12, Saint Bon 6, Cogne 4, Associazione La Nostra Comunità ODV, Parrocchia di Santa Francesca Romana, Parrocchia di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa e Verde Porpora, Casa di Giacomo e Yourban.

Il programma d’eventi è particolarmente in linea con la filosofia progettuale di inclusione sociale e valorizzazione dell’attività artistica e culturale nei quartieri decentrati promossa del palinsesto del Comune di Milano, proseguendo l’opera di Musicamorfosi dal 2016 e poi in collaborazione con Fondazione Gioventù Musicale d’Italia a partire dal 2020, che mira ad attrarre il 'centro' musicale di Milano dal cuore cittadino verso le aree delle case popolari gestite da MM, trasformando in palcoscenico alcune delle aree meno vissute della città e ampliando le opportunità di partecipazione e socializzazione nel capoluogo meneghino.

La promozione dell'attività culturale

“Il progetto incarna perfettamente lo spirito di Milano è Viva, promuovendo non solo l’attività artistica e culturale nei quartieri più decentrati, ma anche la vivacità produttiva di tanti soggetti che in questi territori già operano – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi – Grazie a queste realtà, alla loro attività e al nostro convinto sostegno, Milano diventerà sempre più vitale è piena di cultura”.

L'identità inclusiva e senza barriere artistiche e culturali del Festival, rispecchiata appieno dai concerti d’anteprima del progetto al Castello per la rassegna del Comune Milano è viva al Castello, sarà dunque al centro de La città che sale 2022, che si svolgerà invece da domenica 11 settembre a domenica 2 ottobre. Attraverso il ciclo di seminari con il polistrumentista e maestro di coro Arsene Duevi FAR CANTARE LE PIETRE; i concerti tematici dedicati alla spiritualità attraverso arte e musica SPIRITUAL MUSIC, format consolidato di Musicamorfosi; SòNIDA, lo speciale programma di concerti ed eventi nel quartiere Casoretto di Milano; MAGIC BUS, ovvero il format Musicamorfosi di ampio successo e che ha permesso all’associazione culturale di portare la musica dal vivo sotto le case e i balconi della città di Milano e Monza in tutta sicurezza anche nelle estati del 2020 e 2021 quasi completamente svuotate di musica e spettacolo a causa della pandemia Covid-19.

In FAR CANTARE LE PIETRE, l’ex direttore del Coro della Cattedrale di Lomè (Togo) Arsene Duevi offrirà uno speciale percorso didattico libero, gratuito e aperto a tutti dedicato alla vocalità attraverso seminari sia per amatori che per professionisti, adatti a ogni tipo di voce e abilità musicale e canora. Musicista di calibro internazionale, Duevi ha cantato e suonato in tutto il mondo (dal Cile al Canada, dalla Germania al Benin), e le sue lezioni seminariali saranno finalizzate a una messa cantata e un concerto Spiritual Music da realizzare a fine percorso con Giovanni Falzone come ospite speciale.

Alla scoperta dela spiritualità

Gli appuntamenti SPIRITUAL MUSIC saranno concerti che approfondiranno artisticamente il tema della spiritualità, rituale e compositiva, quotidiana e metafisica. Musicisti di grande talento tra cui Ernst Reijseger il grande violoncellista olandese sarà ospite speciale insieme a Giovanni Falzone, Roberto Olzer, Joo Cho e Gabriele Cassone ripercorreranno secoli di storia della musica e rielaborando in tema capolavori del passato da J.S. Bach a John Coltrane, da W.A. Mozart alla tradizione della Funeral music di New Orleans, fino alla contemplazione spirituale del firmamento incastonata nelle opere di compositori contemporanei come Ester Magi, Urmas Sisask e Arvo Part. Non ultimo, l’Arsene Duevi quartet con la partecipazione dei cantori del seminario Far cantare le pietre in un concerto ispirato ai testi sacri della cristianità fra canzoni, proverbi africani, strumenti popolari e una coralità di voci unica, che accoglie le differenze e ne filtra le ricchezze artistiche e culturali.

Con SòNIDA, il legame a doppio filo tra cittadini e quartieri diviene protagonista assoluta a livello tanto artistico quanto sociale. L’intero programma ospita artisti che, infatti, sono “chilometro zero” poiché provenienti dallo stesso quartiere: dalla performance fra sonorità afro, jazz, rock psichedelico e latine del collettivo musicale Addict Ameba, con base proprio nel quartiere Casoretto, alle contaminazioni musicali global music dei gruppi Nyco e Al Doum & The Faryds, chiudendo con la Passeggiata poetica in dedicata a Franco Loi a cura del collettivo Tempi DiVersi, collettivo di poesia attivo a Milano dal 2013 che ha pubblicato quattro raccolte di poesia di strada e avvicinato centinaia di giovani alla poesia ad alta voce.

Il bus della musica

Infine, il MAGIC BUS di Musicamorfosi porterà la musica dal vivo direttamente nei luoghi cittadini decentrati in collaborazione con la nostra comunità e Cabò, Centro minori IN ZONA Corvetto, Municipio 4), il mercato di Piazza G. Rosa (Quartiere Corvetto, Municipio 4) e i condomini gestiti dalla società MM Gandino (Quartiere Chiesa Rossa, Municipio 5), Saint Bon 6 (Quartiere Forze Armate, Municipio 7) Dateo (Quartiere Indipendenza/Dateo, Municipio 3) e Cogne 4 (Quartiere Quarto Oggiaro, Municipio 8) con laboratori per i più piccoli, serenate metropolitane, concerti di musica swing e della tradizione culturale mediterranea e, non ultimo, con special guest d’eccezione: Samuel dei Subsonica con la Bandakadabra, Roy Paci e Rusty Brass, il Quartetto di Brescia e Raffaele Kohler.