Contest di skate, sport e musica: torna il Festival del Lambro

Tornei sportivi, contest di skate e musica dal vivo. Dal 9 all'11 settembre torna il Festival del Lambro, la kermesse dedicata a divertimento, cultura, ambiente e sport, che con il 2022 arriva alla sua quinta edizione.

Denso il programma degli eventi, dedicato sia ad adulti sia a bambini, che prevede anche uno spazio per le associazioni che partecipano all'iniziativa, come Cascina biblioteca, Educatori senza frontiere, Exodus, Emergency e Sos Lambrate. Per ognuna delle 3 sere del festival, patrocinato e realizzato con il sostegno di Municipio 3 e Coni Lombardia, è inoltre previsto un concerto.

Al centro lo sport, declinato attraverso gare ed esibizioni, con tante discipline diverse: dal calcio alla pallavolo, passando per corsa, basket, skatebord e surfskate. Ma anche yoga, baseball, arti marziali, atletica leggera, calcio femminile, hockey, mtb, bici, ginnastica artistica, paddle, squash, onewheel, animal flow, footbike e badminton. Per il calendario completo degli eventi previsti consultare il sito della manifestazione.