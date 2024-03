Ecco cosa si può fare al Festival del Made in Italy a Milano

A Milano arriva il Festival del Made in Italy dedicato ai giovani talenti. L'evento debutterà il prossimo 23 marzo al Talent Garden di via Calabiana, in zona Porta Romana. "Sono entusiasta che questo Festival si svolga proprio a Milano, una città che incarna il meglio del design, della moda e del Made in Italy, dove la tradizione si incontra con l'innovazione", ha commentato l'assessora Alessia Cappello. Il Festival del Made in Italy nasce per avvicinare i giovani alle professioni legate all'artigianato e alla manifattura italiana. Stand, laboratori e interventi con ospiti di rilievo si susseguiranno nella giornata di sabato.

I biglietti possono essere acquistati su TicketMaster al prezzo di 5,50 euro più commissioni. L'apertura delle porte è prevista per le 9.30. Tantissimi gli ospiti attesi: pasticceri, cuochi, blogger, esperti di artigianato, founder e owner di aziende manifatturiere. Tra loro Francesca Nonino, delle distillerie Nonino, il woodblogger Califfo e l'architetto Fabio Novembre. Interverranno anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi e l'assessora Cappello.

Tra le esperienze che si potranno fare ci sarà il simulatore di volo dell'Aeronautica Militare. Inoltre, si potrà assistere al processo di produzione e lavorazione artigianale del vetro di Murano, scoprendo tutte le tecniche. Il Festival del Made in Italy è un'iniziativa di Eccellenza Italiana, la start up che promuove le aziende del Made in Italy nel mondo. Tra i partner istituzionali dell'evento la Commissione europea, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione e il Comune.