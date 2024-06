Macello! Il festival di inizio estate tra musica e vintage

Da giovedì 4 a domenica 7 luglio presso l’ex Macello di Milano arriva la prima edizione di Macello!, festival di inizio estate a ingresso gratuito.

Il festival

Macello! è soprattutto musica, con l'evento Notte Rosa che si estende per quattro serate con il party We love the ’90’s giovedì 4 luglio, seguito dallo Zoo di 105 con Pippo Palmieri venerdì 5, Miky Heich sabato 7 e A Woman’s Voice domenica 8.

La manifestazione ospita anche una vintage market area con espositori di abbigliamento e oggetti vintage, un'area con artisti di strada, giocolieri e spettacoli itineranti, e una Kids & Family Area con giochi e spettacoli per bambini.

Non manca ovviamente la Food Lovers Area, con 14 food truck che propongono un'ampia scelta di specialita? regionali ed internazionali.

Informazioni utili

L'ingresso è gratuito previa iscrizione on line nei seguenti orari di apertura: giovedì 4 e venerdì 5 luglio dalle 19 alle 23.30; sabato 6 e domenica 7 luglio dalle 11 alle 23.