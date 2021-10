Cinema, in arrivo il festival per i più piccoli

Dal 31 ottobre al 7 novembre a Milano arriva la 14° edizione del Festival Piccolo Grande Cinema, ideato da Cineteca Milano. In programma più di 40 film tra cui 20 titoli in anteprima selezionati da Cineteca Milano e LongTake, di cui 8 opere prime e 7 titoli con una regia al femminile. I film sono organizzati in due sezioni di Concorso (di cui online quella per le scuole), le sezioni di anteprime Family e Nuove Storie e la speciale retrospettiva dedicata a King Kong.

Le anteprime del festival

Tra le anteprime del Festival del Programma Family si segnalano, in collaborazione con Adler Entertainment, Lizzy e Red - amici per sempre, un film d'animazione in stop motion che racconta una storia davvero emozionante in uscita nelle sale italiane l'8 dicembre; in collaborazione con BIM Distribuzione Ainbo - Spirito dell'Amazzonia con le voci di Elio e Luciana Littizzetto in uscita nelle sale italiane il 18 novembre; Mission Ulja Funk presentato all'ultimo Festival di Berlino e incentrato sul viaggio di una dodicenne che ha scoperto l'imminente caduta di un asteroide; Team Marco (2019) sulla passione dei videogiochi dell'undicenne italo-americano Marco; Sune - Best Man, Sune vs Sune e Mission: Midsummer - la trilogia scandinava cult tra i più piccoli basata sui personaggi della serie di libri di successo internazionale "Sune", che raccontano avventure esilaranti ricche di eroi ed eroine che traboccano di vitalità e ingegnosità.

Tra le anteprime del Concorso Rivelazioni in programma La hija de un ladron (2019) di Belén Funes, vincitore del Premio Goya 2020 per la miglior opera prima; Californie (2021) di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, il primo lungometraggio di finzione dopo aver fatto incetta di premi internazionali con i due documentari d'esordio; Gagarine (2020) di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, un film di banlieue pluripremiato alla Festa del Cinema di Roma, uno straordinario viaggio e un toccante racconto di resilienza.



Tra le anteprime della sezione "Nuove Storie" spiccano il film norvegese Fallteknikk - Ninjababy (2021) basato sulla graphic novel "Fallteknikk" di Inga Sætre, vincitrice del Brageprisen per la migliore letteratura giovanile nel 2012; Dating Amber, un'avvincente film irlandese su due ragazzi omosessuali che fingono di essere eterosessuali a metà degli anni '90; Bulado sulla bellezza e il potere delle storie sommerse della cultura orale indigena delle Antille; il film argentino Una scuola in Cerro Hueso passato in concorso alla Berlinale Summer Special, un delicato racconto di una bambina autistica - proiezione in collaborazione con 102 Distribution e Ledha - Lega per i diritti delle persone con disabilità; Il diritto alla felicità interpretato da Remo Girone e Moni Ovadia, la storia di un'amicizia tra generazioni, nazionalità ed esperienze diverse; Beans diretto dalla premiata regista e scrittrice indigena Tracey Deer.

Gli altri eventi

Il Festival propone anche un Open Day online delle Scuole e dei Corsi universitari dedicati al cinema e all’industria dei videogiochi, dove le famiglie e i ragazzi potranno scoprire l’offerta formativa e le possibili specializzazioni in questi due ambiti.

In programma anche laboratori di videogames e didattica gratuiti in collaborazione con RomeVideoGame Lab, la prima e unica manifestazione italiana di applied games, simulazioni virtuali interattive della realtà che attraverso il gioco raggiungono obiettivi educativi, formativi, di marketing e di sensibilizzazione sociale e culturale.

